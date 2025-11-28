收盤／美股休市！台股自己走收高71點 櫃買中小股領軍狂漲

財經中心／余國棟報導

台股今日脫離美股影響走出自主行情，權值股與中小型股齊揚，大盤終場上漲71.95點、收在27,626.48點，成交金額達4,715億元；櫃買指數勁揚1.56%、收在262.28點，成交額約1,407億元，資金明顯轉向中小型題材股。（示意圖／PIXABAY）

美股昨（27）日逢感恩節休市一日，今（28）日僅進行縮短交易時段，市場焦點轉向「黑色星期五」購物潮。川普政府加徵關稅措施讓零售折扣空間縮水，也讓市場觀望消費力是否續強。台股今日脫離美股影響走出自主行情，權值股與中小型股齊揚，大盤終場上漲71.95點、收在27,626.48點，成交金額達4,715億元；櫃買指數勁揚1.56%、收在262.28點，成交額約1,407億元，資金明顯轉向中小型題材股。

盤面上，AI與半導體族群持續吸金，聯發科（2454）勁揚55元收1,395元、漲幅4.1%，成交金額達1,395億元高居第二，台積電（2330）同步小漲5元收1,440元，漲幅0.34%，，穩定指數表現；IC設計族群同步點火，創意（3443）飆升125元收2,260元，漲幅近6%，延續AI晶片代工題材熱度，成為今日亮點。

記憶體股部分，南亞科（2408）平盤收146元，前幾日違約交割事件雖一度引發市場關注，但股價穩住不跌，顯示市場信心尚未動搖；南亞（1303）在石化產品報價回升帶動下，收漲2.8元至59元，漲幅近5%。另，光通訊族群華星光（4979）強勢攻高11.5元收235.5元，漲幅5.13%，挾光通訊需求續旺題材吸引短線買盤湧入。相對之下，鴻海（2317）則續弱，終場下跌5.5元至225.5元，跌幅2.38%，被動元件大廠國巨（2327）小跌1元至235元，漲多整理；京元電子（2449）上漲7元至229元，漲幅3.15%，表現相對穩健。

倫元投顧陳學進分析師認為，隨著TPU崛起，Google推出採用自家處理器(TPU)的Gemini 3效能技壓ChatGPT，進一步吸引Meta採購成為全球焦點；Google是輝達大客戶之一，兩強在AI市場既競爭卻又互相成就，Google TPU、輝達GPU即屬於既競爭又合作的架構，輝達量能將被擴大；未來在兩強推動下，市場對AI伺服器的需求只會持續成長，並進一步拉動PCB、CCL、玻纖布、電子材料、散熱模組等規格升級、以及ASIC設計、AI伺服器、CPO、BBU、先進製程及設備等應用需求，這些都是大家可持續留意的機會，譬如今日包括ASIC設計創意大漲再創新高、世芯持續強勢上漲、以及遠端控制晶片股王信驊、CPO波若威、華星光、穩懋、訊芯-KY、BBU新盛力、AES-KY、被動元件金山電、電子材料台虹、散熱股王健策、電源供應器歐格、資料中心緯穎、AI導軌川湖、IC老化載板雍智科、探針卡三雄精測、旺矽、穎崴、封測京元電、以及相關設備股惠特、星雲、晶彩科、志聖、弘塑、洋基工等，甚至網通兆赫、星通、華電網等，其表現都相當地犀利；至於記憶體華邦電及南亞科等，國際品牌大廠看記憶體大缺貨，明年報價看增5成，利多卻未能夠噴出大漲，以及軍工雷虎和中光電等持續震盪作整理，還要再作觀察。

月底在google TPU崛起影響下，啟發投顧容逸燊分析師則認為，帶動相關供應鏈，CPO族群則連續上漲總有個股接棒演出，將有機會成為年底主流，記憶體則仍需整理落底，等待量縮價不跌時才適宜布局，本波主流將可能延續到過年前紅包行情，可持倉稍長時間。另外12月降息機率已拉高，實際降息已在期待之中，台幣則已貶至相對新低，若持有台幣計價美債ETF，可先行減碼，等待回檔再低接。

今日資金明顯偏好中小型題材股，櫃買指數漲幅領先集中市場。法人指出，美股感恩節假期量能偏低，但台股資金動能仍充沛，電子股領漲下維持高檔整理格局；惟下週美國公布的零售與通膨數據仍是觀察焦點，短線投資人應留意黑色星期五銷售表現對市場情緒的影響。

