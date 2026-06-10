收盤／美股反彈迅速熄火！台股重挫1478點 AI指標股全面倒地
財經中心／余國棟報導
美股AI概念股反彈行情迅速熄火，加上中東局勢再添變數，台股今（10）日遭遇沉重賣壓襲擊，加權指數終場重挫1478.90點，收在43225.54點，跌幅3.31%，創下史上第６大跌點，成交金額達1兆3240.93億元；櫃買指數同步大跌18.80點至405.91點，跌幅達4.43%，成交值3063.52億元，中小型股跌勢更為慘烈，市場瀰漫濃厚避險氣氛。
AI與半導體賣壓傾瀉 指數一路走低
受到美股科技股轉弱影響，台股今日開低後一路震盪下探，盤中幾乎未見像樣反彈，電子權值股成為空方主要提款對象。從盤面觀察，AI伺服器、半導體、網通及高速傳輸等先前漲幅較大的族群全面遭到獲利了結，拖累大盤失守多道重要關卡。
市場原先期待油價回落有助緩解通膨壓力，但美國總統川普雖表示美伊有望於兩至三天內達成協議，隨後卻下令對伊朗實施報復性空襲，使中東局勢再度升溫，油價止跌反彈，也讓市場避險情緒快速升高。加上美股四大指數僅道瓊小幅收紅，那斯達克與費城半導體指數同步走弱，進一步衝擊台股信心。
倫元投顧陳學進分析師認為，面對漲多乖離修正、以及去槓桿化、去泡沫化的過程中，仍需要一些時間，可能要1個月或2個月，不過，對於短線的拉回，其實大家也無須過於緊張或擔心，畢竟台股擁有強大的AI基本面當靠山，配合下檔不論是42K關卡附近或季線附近均具有實質支撐，且中期大頸線支撐區位於36K~38K附近，因此，在中多趨勢向上不變下，預期短線乖離修正調整也只會有二種情況，第一種就是「以盤待跌」，用時間來換取空間，如此則整體盤勢將可望維持在42K~46K區間附近震盪徘徊、個股輪動表現，惟震盪整理的時間可能會拖的比較久一點；第二種就是「下殺取量」，用空間來換取時間，如此則指數可能會直接下探至季線或38K關卡附近。多方聚焦的主軸仍是看「AI」，各位可持續聚焦核心優勢族群，進行汰弱留強，針對題材面先行而基本面待驗證之中小型，對升息預期造成的利率變動最為敏感，應嚴格設立停損機制。
陳學進分析師進一步指出，除了CPO矽光子聯亞、上詮、波若威、IET-KY、訊芯-KY、華星光、全新、軸承富世達、新日興、BBU新盛力、特化國精化、記憶體力積電、矽晶圓環球晶…等呈現漲多拉回整理，仍宜避開外；以及被動元件國巨、華新科、禾伸堂…等漲幅已大的個股，不建議過度作追逐外；其它如光學股大立光、先進光、聯一光、鑽針尖點、電源供應器環科、繼電器松川精、網通萊德光、奧運概念股豐泰…等，在多方控盤格局不變下，逢低仍是值得留意，惟策略上仍務必謹守「低接不追高」的原則。
台積電跌50元成重災區 AI指標股同步倒地
台積電今日收在2255元，下跌50元，跌幅約2.17%，。由於台積電權重占大盤比重極高，其股價走弱直接壓抑整體市場表現。成交值排行榜方面，台積電依舊穩居市場人氣王；不過其餘AI與半導體指標股幾乎全面收黑。聯發科收4155元，大跌320元，跌幅達7.15%；聯電收118.5元，下跌9元，跌幅7.06%；台達電收2200元，下跌215元，跌幅高達8.90%；南亞科收333元，下跌30元，跌幅8.26%；欣興收884元，下跌85元，跌幅8.77%；華通收259元，下跌17元，跌幅6.16%；鴻海收263元，下跌14.5元，跌幅5.23%。
在電子權值股幾乎全面倒地之際，大立光成為少數逆勢亮點，股價大漲245元至4130元，漲幅達6.31%，顯示資金開始轉向部分具基本面支撐且漲幅相對落後的高價股避風。
櫃買跌逾4% 中小型股殺盤更猛烈
代表中小型股的櫃買指數今日跌幅高達4.43%，明顯重於集中市場的3.31%，反映市場風險偏好急速降溫。統計顯示，跌停與重挫個股明顯增加，資金撤出高本益比與高槓桿題材股跡象相當明顯。成交張數與成交筆數同步放大，顯示市場出現恐慌性賣壓，不少投資人選擇獲利了結或降低持股部位，尤其近期漲幅較大的AI概念股與記憶體族群成為調節重心。
啟發投顧容逸燊分析師認為，台股反彈後接近4萬5壓力，除市場擔憂CPI公布外，量縮也使高檔賣壓出籠後迅速拉回，今日預估1.3兆較最高點1.7兆仍減少25%量能，加上央行總裁宣布信用管制不再擴大，部分游資將回流房市，若量能未能再達到1.5-1.6兆之上，個股輪動狀況將更明顯，被動元件雖多檔漲停打開，強勢多方格局未改變，可持股續抱，低檔類股同樣下跌空間有限，若已形成1-2個月套牢區類股，則可趁反彈減碼。
法人指出，近期台股自歷史高檔快速拉回，除了受到國際局勢干擾外，先前市場對AI題材的高度期待也面臨評價修正壓力。若後續中東情勢持續升溫、油價再度大漲，恐使通膨疑慮重新浮現，進一步影響全球股市表現。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
更多三立新聞網報導
台股盤前／費半重挫近2%！台指夜盤殺799點 台股反彈行情恐受阻
證交所加重處置抓去關！電商王者列20分撮合 一路關到6月24日
不是台積電！台灣最夯投資標的是它 投資人數突破300萬
台股目標價衝51000點！高盛升評加碼 它早鎖定最大贏家
其他人也在看
All in慘到「睡公園」？她隔天翻身繳清電費 網笑：雨後天晴
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導近期台股市場經歷劇烈震盪，不少投資人情緒跟著起伏。一名網友8日發文表示，因把僅有資金全投入股市，連電費與餐費都付...
雨後這「4種水果」先別急著買 專家：水傷外表看不出來
（記者許韋傑／綜合報導）梅雨季大雨不斷，水果店老闆阿毛提醒消費者，部分水果外觀看起來沒問題，但因為吸收過多水分 […]
為了愛美40歲營養師「20年不碰這物」！省下萬元電波費 網驚：自律程度太瘋狂
知名營養師呂孟凡就在臉書分享，自己剛過40歲生日，在演講現場一公開年齡直接讓全場驚呆，大家都不可置信地問「吃得健康真的能維持成這樣？」而她大方透露自己能保持少女感狀態的兩大飲食大招，其中一項是「超過20年不吃油炸物」，同時她也堅持「完全不喝含糖飲料」，至於甜...
不想看《鐵拳教育》台灣第一線教師吐心聲：不是抒壓，是感受更深的悲哀
影劇串流平台Netflix在6月5日上架原創韓劇《鐵拳教育》，劇中出現政府成立「教權保護局」到校園以「非常手段」處理失控學生的劇情引發熱議；《鐵拳教育》日前登頂Netflix全球非英語類電視節目榜。但有教師直言，他實在不想看這部夯劇，原因是如果現實狀況不變，對第一線教師來說，看《鐵拳教育》絕對不是抒壓，而是感受到更深的悲哀。「只因教育困境，只能淪為在戲劇中意淫，而在現實卻是持續得毫無辦法，甚至越加
只有貓咪懂貓咪？小貓「離奇失蹤」最後靠同伴找到藏身處！
火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導 日前一則尋貓趣聞在網路上引發熱烈討論，一名女子受朋友委託暫時照顧兩隻貓咪，原本 …
醫療險理賠 台大院長也不滿「開個檢查也住院一點道理都沒！」
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 國內舊有的醫療險，理賠規則常設定不住院就不賠，造成醫院、患者兩頭都抱怨，完全跟不上醫療進步的速度，金管會今（10）日邀集保險業者開會，全面檢討醫療險理賠規則。台大醫院院長余忠仁也發話，直批有些保險「開個檢查也要求住院」、「一點道理都沒有！」造成臨床困擾很多，盼突破這一點，全面檢討。 金管會今邀集保險業者開會，主要議題...
奇蹟般地重逢！家貓失蹤「五個月」獨自穿越邊境與主人團聚
火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導 國外近日發生一起關於「走失貓奇蹟般重返主人身邊」的故事，一隻失蹤長達五個月的家 …
240萬台人腎壞了！最忌「這水果」：一小片、一口汁都奪命
台灣約有240萬名慢性腎病患者，醫師洪永祥表示，腎受損者由於腎臟失去排毒能力，楊桃含有的楊桃素會在血液中蓄積，並穿過血腦障壁，引發神經毒性，例如噁心、嘔吐、四肢發麻、肌肉抽搐；最嚴重的情況下，會導致癲癇發作、昏迷，甚至死亡。
黃山料舊文揭陳玉珍追愛史 女方：我的感情經歷不是你評論素材
台灣暢銷作家黃山料曾於2019年在臉書發文，公開揭露國民黨立委陳玉珍年輕時追愛的故事，該文章近日遭網友挖出，引發熱議。根據文章內容，陳玉珍20多年前曾為了追求黃山料的叔叔而採取行動，這段往事被黃山料以勵志故事的角度分享在社群平台上。當時陳玉珍也曾在該篇發文底下留言回應。
《五燈獎》廖偉凡轉行當上班族「年薪300萬」 現蹤捷運站近況曝光
曾在1988年至1998年主持經典節目《五燈獎》的藝人廖偉凡淡出演藝圈多年，現年67歲的他，近日現身台北市捷運站被民眾認出，引發外界關注其近況。
竹市氣爆案原因找到了 疑桶裝瓦斯軟管斷裂燒熔肇禍
新竹市高翠路9日清晨發生嚴重氣爆事故，造成2死2傷意外。消防局今天（10日）針對發生氣爆的便當店氣爆事故，公布最新火災調查與現場勘查進度。火調人員於事故現場順利清理出便當店使用的4桶瓦斯桶，並發現關鍵
惡房仲球場「打工讀生巴掌罵髒話」慘了！遭判刑3月
今年（115年）台南市亞太棒球場發生男子不爽現場管制措施，跟中職工讀生吵架時竟然打對方巴掌的事件，這位職業是房仲的蔣姓惡男，近日被判3個月徒刑，可易科罰金。
明明喜歡卻不敢靠近！這3個星座男「越愛越自卑」 不說是因為害怕配不上
愛情裡有一種遺憾，不是因為不夠愛，而是因為太愛了，反而害怕自己配不上。明明滿心歡喜，卻不敢靠近；明明默默付出，卻從不說出口。以下這三個星座男，就是典型「愛你在心口難開」。
蔬菜生吃才健康？醫曝「5蔬菜」煮熟更營養 3族群別吃生的
許多人認為蔬菜生吃最能保留營養，因此習慣以生菜沙拉取代燙青菜。不過，醫師邱筱宸指出，蔬菜究竟該生吃還是熟食並沒有標準答案，關鍵在於不同蔬菜的營養特性。有些營養素經過加熱後反而更容易被人體吸收，也有些營養素怕高溫，適合生食或短時間烹調。
台南亞太球場打工讀生！刑事判決出爐 一巴掌得賠「這價碼」
即時中心／林韋慈報導今（2026）年3月29日台南亞太棒球場開幕戰賽後，一名蔣姓男子在表演期間趴在欄杆上，遭工讀生蔡男勸阻後竟心生不滿，當場以台語怒罵「你是在X北喔」，隨即揮手賞了蔡男一記耳光，引發社會議論。台南地檢署後續也依傷害罪及公然侮辱罪將蔣男提起公訴，近日判決出爐，蔣男遭台南地方法院認定犯傷害罪，遭判處有期徒刑三個月，可易科罰金約9萬元。
獨家／不滿挨罰？ 屏科大旁測速照相遭砸毀 警追查
獨家／不滿挨罰？ 屏科大旁測速照相遭砸毀 警追查
改喝無糖飲料沒變瘦？ 營養師曝「大腦還在追甜」：恐越喝越想吃甜食
錢靜蓉於臉書粉專發文表示，不少人戒掉含糖飲料，改喝無糖飲品，結果體重沒減、還一直想吃甜的，其實問題的核心，不只是熱量的有無。她進一步提到，近年大量研究發現，含糖飲料與肥胖、第二型糖尿病、心血管疾病、脂肪肝等都有高度相關性，於是市場開始出現大量「替代方案」...
中興醫院正對面！鄭州路人行道塌陷 整座變電箱被天坑吞沒
台北市大同區驚見天坑，10日上午10時41分，鄭州路145號人行道上的變電箱，因道路塌陷而位移倒塌，路人見狀急忙報案；警方獲報後趕抵現場，隨即拉起封鎖線警戒，由於現場就在中興醫院正對面，北市警方不敢大意，已通知台電公司及相關單位到場，藉以釐清塌陷原因。
快訊／助「農地建倉庫」！桃市議員張肇良關說「違建免拆」遭當庭逮捕
擔任4屆議員的民進黨籍桃園市議員張肇良涉嫌於2022年至2023年間，利用時任桃園市政府顧問與市議員之身分收受業者賄賂，協助其在農地違法興建倉庫，更對當時的桃園市政府農業局農地管理科科長高明．帕桑施壓，要求對該違建免予查報拆除，使非法建物得以持續使用。桃園地檢署昨（9日）兵分9路搜索約談，今清晨當庭逮捕張肇良以及高明．帕桑，並向法院聲請羈押禁見。
6月中旬「你的緣分來了」！3星座結束感情空窗，良緣已悄悄敲門
你有沒有這種時刻？無意間滑到兩年前的對話紀錄，卻發現內心已經波瀾不驚。原來我們在等的，從來不只是某個人，而是自己準備好的那個瞬間。6月中旬，這三個星座的空窗期即將結束，緣分正在門外輕輕叩門。