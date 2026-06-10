收盤／美股反彈迅速熄火！台股重挫1478點 AI指標股全面倒地

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財經中心／余國棟報導

台股今（10）日遭遇沉重賣壓襲擊，加權指數終場重挫1478.90點，收在43225.54點，跌幅3.31%，成交金額達1兆3240.93億元；櫃買指數同步大跌18.80點至405.91點，跌幅達4.43%，成交值3063.52億元，中小型股跌勢更為慘烈，市場瀰漫濃厚避險氣氛。（示意圖／PIXABAY）

美股AI概念股反彈行情迅速熄火，加上中東局勢再添變數，台股今（10）日遭遇沉重賣壓襲擊，加權指數終場重挫1478.90點，收在43225.54點，跌幅3.31%，創下史上第６大跌點，成交金額達1兆3240.93億元；櫃買指數同步大跌18.80點至405.91點，跌幅達4.43%，成交值3063.52億元，中小型股跌勢更為慘烈，市場瀰漫濃厚避險氣氛。

AI與半導體賣壓傾瀉 指數一路走低

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受到美股科技股轉弱影響，台股今日開低後一路震盪下探，盤中幾乎未見像樣反彈，電子權值股成為空方主要提款對象。從盤面觀察，AI伺服器、半導體、網通及高速傳輸等先前漲幅較大的族群全面遭到獲利了結，拖累大盤失守多道重要關卡。

市場原先期待油價回落有助緩解通膨壓力，但美國總統川普雖表示美伊有望於兩至三天內達成協議，隨後卻下令對伊朗實施報復性空襲，使中東局勢再度升溫，油價止跌反彈，也讓市場避險情緒快速升高。加上美股四大指數僅道瓊小幅收紅，那斯達克與費城半導體指數同步走弱，進一步衝擊台股信心。

倫元投顧陳學進分析師認為，面對漲多乖離修正、以及去槓桿化、去泡沫化的過程中，仍需要一些時間，可能要1個月或2個月，不過，對於短線的拉回，其實大家也無須過於緊張或擔心，畢竟台股擁有強大的AI基本面當靠山，配合下檔不論是42K關卡附近或季線附近均具有實質支撐，且中期大頸線支撐區位於36K~38K附近，因此，在中多趨勢向上不變下，預期短線乖離修正調整也只會有二種情況，第一種就是「以盤待跌」，用時間來換取空間，如此則整體盤勢將可望維持在42K~46K區間附近震盪徘徊、個股輪動表現，惟震盪整理的時間可能會拖的比較久一點；第二種就是「下殺取量」，用空間來換取時間，如此則指數可能會直接下探至季線或38K關卡附近。多方聚焦的主軸仍是看「AI」，各位可持續聚焦核心優勢族群，進行汰弱留強，針對題材面先行而基本面待驗證之中小型，對升息預期造成的利率變動最為敏感，應嚴格設立停損機制。

陳學進分析師進一步指出，除了CPO矽光子聯亞、上詮、波若威、IET-KY、訊芯-KY、華星光、全新、軸承富世達、新日興、BBU新盛力、特化國精化、記憶體力積電、矽晶圓環球晶…等呈現漲多拉回整理，仍宜避開外；以及被動元件國巨、華新科、禾伸堂…等漲幅已大的個股，不建議過度作追逐外；其它如光學股大立光、先進光、聯一光、鑽針尖點、電源供應器環科、繼電器松川精、網通萊德光、奧運概念股豐泰…等，在多方控盤格局不變下，逢低仍是值得留意，惟策略上仍務必謹守「低接不追高」的原則。

台積電跌50元成重災區 AI指標股同步倒地

台積電今日收在2255元，下跌50元，跌幅約2.17%，。由於台積電權重占大盤比重極高，其股價走弱直接壓抑整體市場表現。成交值排行榜方面，台積電依舊穩居市場人氣王；不過其餘AI與半導體指標股幾乎全面收黑。聯發科收4155元，大跌320元，跌幅達7.15%；聯電收118.5元，下跌9元，跌幅7.06%；台達電收2200元，下跌215元，跌幅高達8.90%；南亞科收333元，下跌30元，跌幅8.26%；欣興收884元，下跌85元，跌幅8.77%；華通收259元，下跌17元，跌幅6.16%；鴻海收263元，下跌14.5元，跌幅5.23%。

在電子權值股幾乎全面倒地之際，大立光成為少數逆勢亮點，股價大漲245元至4130元，漲幅達6.31%，顯示資金開始轉向部分具基本面支撐且漲幅相對落後的高價股避風。

櫃買跌逾4% 中小型股殺盤更猛烈

代表中小型股的櫃買指數今日跌幅高達4.43%，明顯重於集中市場的3.31%，反映市場風險偏好急速降溫。統計顯示，跌停與重挫個股明顯增加，資金撤出高本益比與高槓桿題材股跡象相當明顯。成交張數與成交筆數同步放大，顯示市場出現恐慌性賣壓，不少投資人選擇獲利了結或降低持股部位，尤其近期漲幅較大的AI概念股與記憶體族群成為調節重心。

啟發投顧容逸燊分析師認為，台股反彈後接近4萬5壓力，除市場擔憂CPI公布外，量縮也使高檔賣壓出籠後迅速拉回，今日預估1.3兆較最高點1.7兆仍減少25%量能，加上央行總裁宣布信用管制不再擴大，部分游資將回流房市，若量能未能再達到1.5-1.6兆之上，個股輪動狀況將更明顯，被動元件雖多檔漲停打開，強勢多方格局未改變，可持股續抱，低檔類股同樣下跌空間有限，若已形成1-2個月套牢區類股，則可趁反彈減碼。

法人指出，近期台股自歷史高檔快速拉回，除了受到國際局勢干擾外，先前市場對AI題材的高度期待也面臨評價修正壓力。若後續中東情勢持續升溫、油價再度大漲，恐使通膨疑慮重新浮現，進一步影響全球股市表現。

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