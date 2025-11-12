收盤／美股衝高帶旺台股漲162點！台積電領軍反攻 記憶體PCB還是強

財經中心／余國棟報導

道瓊指數創歷史收盤新高，激勵今（12）日台股信心回升。加權指數早盤開高走穩，盤中最高來到28,071點，終場收在27,947.09點，上漲162.14點，漲幅0.58%，成交量達5,605億元。（示意圖／PEXELS ）

週二（11）日美股表現分歧，道瓊指數創歷史收盤新高，激勵今（12）日台股信心回升。加權指數早盤開高走穩，盤中最高來到28,071點，終場收在27,947.09點，上漲162.14點，漲幅0.58%，成交量達5,605億元；代表中小型股的櫃買指數同步上漲0.83%，收報258.82點，成交量1,328億元，顯示資金回流電子與AI概念族群，市場氣氛明顯轉暖。

權值股部分，「護國神山」台積電（2330）今日強勢反彈，上漲10元收1475元，法人指出，台積電在AI晶片與先進封裝訂單持續擴充下，長線趨勢仍強，短線買盤也積極回補。南亞科（2408）逆勢小跌1.5元收163元，仍居高檔震盪，主要因記憶體族群短線漲多整理；力積電（6770）漲勢驚人，漲停收36.5元，成交熱度高居市場焦點，受惠AI晶片代工與成熟製程需求回溫。定穎投控（3715）也大漲7.5元至119元，漲幅6.72%，市場看好AI伺服器板載需求強勁推升股價。

鴻海（2317）上漲4.5元收251元，漲幅1.82%，延續11月初法說後的反彈動能，外資買盤回流。台耀（6274）大漲29.5元至407元，漲幅達7.81%，富喬（1815）漲停收91.3元，激勵中小電子族群表現。不過部分高價股仍有壓力，奇鋐（3017）下跌35元收1505元，跌幅2.27%，主要因市場資金轉向具補漲題材的中小型AI股；緯創（3231）跌5.5元至139元，跌幅3.8%，呈現高檔獲利了結。

倫元投顧陳學進分析師認為，受惠於AI剛性需求，帶動相關零組件內涵價值題材、產品規格升級、以及缺貨漲價題材持續延燒下，很明顯可以看到多方聚焦的主軸，仍是圍繞在AI相關應用題材為主；包括玻纖布富喬、台玻、德宏、建榮、PCB金像電、定穎投、銅箔基板台燿、聯茂、連接器瀚荃、電子材料南亞、微型鑽頭尖點、記憶體創見、宜鼎、威剛、華東、南茂、喬鼎、方土昶、被動元件鈞寶、九豪、千如、華容、自動化設備大量、致茂、封測類股菱生、典範、以及晶圓代工力積電等相關AI受惠股，其表現仍是相當地犀利，基本上，只要量價不失序、以及在多方控盤格局不變下，逢低仍是值得留意。

指數回測月線後企圖止穩2萬8，啟發投顧容逸燊分析師表示，高檔還需權值股攻擊，今日盤後鴻海及廣達財報，可留意明日外資報告及看法，記憶體主將暫時休息，但總有配角接棒演出，昨日旺宏今日力積電，中小型股更勢不可擋，PCB則經過3個月整理後開始轉強，可注意年底及Q1資金重回PCB。

美股道瓊創高帶動亞洲市場信心回升，而美國政府關門危機有望化解，市場風險情緒緩解。技術面上，加權指數成功守住月線支撐，短線若能站穩28,000點關卡，有機會挑戰前高28,554點。

