收盤／美股費半勁揚3%！台股強彈182點 記憶體偕高價股領軍衝

儘管聯邦政府關門已超過36天創紀錄，美股四大指數週三（5日）仍全線收紅，費半漲逾3%，整體情緒偏多，激勵今日台股開高收高。加權指數今日收在27,899.45點，上漲182.39點，漲幅0.65%，成交金額4,991.67億元。（示意圖／PIXABAY）

美國10月小非農ADP就業人數新增4.2萬人，高於市場預期的2.8萬人，創今年7月以來最大增幅，顯示美國私人企業招聘活動回溫。同時，美國最高法院針對川普對等關稅案進行辯論，市場關注貿易政策變數；儘管聯邦政府關門已超過36天創紀錄，美股四大指數週三（5日）仍全線收紅，費半漲逾3%，整體情緒偏多，激勵今日台股開高收高。加權指數今日收在27,899.45點，上漲182.39點，漲幅0.65%，成交金額4,991.67億元；櫃買指數同步收高1.16%，報262.11點，成交金額達1,373億元，顯示中小型股買氣明顯回溫。

盤面上AI概念股再度領軍，南亞科（2408）收148元，帶動記憶體族群同步走強；創意（3443）漲8.09%收1735元，受惠AI晶片設計訂單續強，股價創一週新高；世芯-KY（3661）勁揚330元亮燈收3670元，高價IC設計股買盤踴躍，吸引短線資金湧入。台積電（2330）小漲5元收1465元，台達電（2308）漲11元收978元，漲幅1.13%；鴻海（2317）漲1元收248元，持續受惠蘋果與AI伺服器雙題材支撐；聯發科（2454）則逆勢下跌3%，收1290元。

倫元投顧陳學進分析師認為，隨著AI硬體「算力革命」動起來，將持續驅動全產業鏈的爆發式大成長，新一輪硬體規格升級賽局才剛要開始，除了護國神山台積電及AI伺服器龍頭鴻海等、乃為法人必備首選外，譬如今日包括遠端控制IC股王信驊、ASIC設計世芯、創意、IP矽智財力旺、AI導軌南俊國、散熱高力、電源供應器歐格、電解銅箔榮科、軟板同泰、電感今展科、記憶體華東、旺宏等強勢亮燈漲停，散熱模組健策、奇鋐、雙鴻、精確、PCB精成科、連接器湧德、良維、記憶體南亞科、華邦電、晶豪科、群聯、至上、創見、愛普等強勢大漲，即已很清楚表明未來多方的主軸仍是看AI不變。

今日反彈仍無法站回2萬8，啟發投顧容逸燊分析師指出，美股財報季過後暫無更大利多，輝達及台積電ADR開始陷入盤整，加上外資及投信續賣，11月策略建議拉回接多為宜。中小型股仍由記憶體反攻，指標南亞科華邦電都挑戰前高，模組廠則開始整理，國際股市則需注意關稅判決投下變數。

法人認為，美股短線反彈、AI族群資金回流，將有助台股擺脫先前連跌陰霾，不過由於外資與期貨空單尚未明顯回補，仍須留意量能續航力。投資人建議聚焦具獲利題材的AI半導體與電力設備股，並適度控制持股水位，等待月底MSCI生效前的法人調節機會。

