收盤／美裁員潮重擊信心！台股重挫248點失守月線 電子權值股全倒
財經中心／余國棟報導
美國10月民企裁員數據惡化、聯準會官員釋出偏鷹言論，市場避險情緒升溫，拖累美股四大指數全面收黑，輝達下跌3.65%、台積電ADR重挫1.5%。受此影響，今（7）日台股承壓走弱，加權指數終場大跌248.04點，收在27,651.41點，跌幅0.89%，成交值達4,690億元；代表中小型股的櫃買指數同步下跌1.24%，收在258.86點，成交金額1,126億元，顯示市場信心明顯轉弱。
早盤台股在美股走低的陰霾下開低震盪，盤中雖一度嘗試反彈，但資金追價意願低迷，權值股無力帶動，加上電子族群普遍回檔，指數一路走低。台積電今日下跌5元，收1460元，跌幅0.34%；鴻海下跌4元、收244元，跌幅1.61%，聯發科則重挫30元至1260元，跌幅達2.32%，電子龍頭全面熄火，使大盤回穩動能不足。
成交量排行前幾大個股中，南亞科以147元作收，小跌1元，跌幅0.67%；旺宏逆勢上漲0.8元至35.25元，漲幅2.32%，為少數撐盤電子股；尖點表現亮眼大漲6.5元至128.5元，漲幅達5.32%，市場短線資金仍聚焦部分中小型題材股。相對地，世芯-KY重挫105元、跌幅2.86%，收3565元；群聯跌5元收1155元，富喬與奇鋐同樣收黑，跌幅在2%以上，高價股及散熱族群獲利了結賣壓湧現。
倫元投顧陳學進分析師認為，雖然部分漲高股、或是產業前景不如預期的公司，譬如連接器瀚荃、湧德、設備京鼎、功率IC虹冠電、軟板台郡、風電上緯投、安控陞泰、固態電容鈺邦、網通啟碁、軍工長航太、龍德造、手機品牌廠宏達電、高價股緯穎、台光電、AES-KY等，今日賣壓相對沉重；不過，隨著資金轉戰拉抬台塑四寶、紡織儒鴻、聚陽等產業龍頭股的大漲，以及記憶體概念股創見、品安、宇瞻、商丞、華東、銘異、散熱建準、精確、AI電源歐格等，受惠於AI剛性需求帶動缺貨漲價題材持續延燒，顯見市場人氣都還在、主力大戶都還在並沒離開，既然沒有離開，短線的震盪，就沒甚麼好擔心的。
加權指數本週及本月月K都已形成黑K，啟發投顧容逸燊分析師表示，月中以前注意拉回風險，高檔個股建議可適度調節，風險資產比特幣已率先拉回，低檔類股則注意不可破底，若再破27500則將回測2萬7，可保有3-4成現金水位，等待未來低接機會。
美國勞動市場數據惡化，再度升高市場對經濟放緩的疑慮，短線資金偏向觀望，台股在技術面上跌破5日與10日與月線支撐。不過中長線仍有AI、高股息與年底作帳題材支撐，建議投資人以守為攻，逢低布局基本面穩健、具配息能力的權值股與AI伺服器供應鏈龍頭。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
更多三立新聞網報導
5G與衛星通訊加持！耕興營收動能回升 3Q EPS 2.53元
國際盤勢／裁員數據嚇壞市場！美股全面下殺 日韓股昨反彈收高今恐不妙
台股盤前／美企裁員創22年同月新高！費半暴跌近2.4% 台股開盤恐遭波及
盤後籌碼／外資小調節51億 記憶體這2檔竟然買到漲停！
其他人也在看
錢鏡你家／AI股貴到離譜？謝富旭點名這3檔還有肉 搭配「壓艙水」1招更穩
台股持續高檔震盪，儘管偶爾剎車放慢速度，但多頭行進方向卻未改變，想撿便宜上車的投資人，必須快狠準；由於市場氣氛仍樂觀，年底上看3萬點聲音此起彼落，現階段勇敢追高，究竟是不是好策略？存股總編謝富旭直言，目前有2大警訊讓他很擔心！鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前
目標價上看40元！「這檔」強攻漲停、爆量近30萬奪成交王 大摩看好2026年成長
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數今（6）日走勢震盪，盤中一度重返28,000點大關，買盤雖有回穩，但尾盤漲勢收斂，終場收在27,899.45點，上漲182...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
股市恐全面回檔20%？AI科技股倒一片 專家曝2未爆彈：巴菲特又笑了
美股全面下跌，科技股成為重災區，市場對於AI估值過高的疑慮再度出現，那斯達克大跌逾2%，S&P500下跌1.17%，比特幣更是一度跌破10萬美元創下6月以來新低，風險資產全面遭到拋售。對此，財經專家王董的大盤籌碼在臉書發文表示，市場結構的脆弱度完全曝露，大量資金湧入2項資產避險，只能說滿手現金的巴菲特又賭對了。根據《CNBC》等外媒報導，高盛執行長所羅門（D......風傳媒 ・ 1 天前
噴漲停還要搶！「這檔記憶體」吃盡任天堂紅利…外資14.4億豪砸4萬張 網：跌停那天買的好賺
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（6）日台股加權指數收27,899.45點，漲182.39點，漲幅0.66%，外資賣超51.61億元，觀察今日外資買超個股，旺宏（2337）作...FTNN新聞網 ・ 18 小時前
高股息ETF十強揭曉！00927漲23%唯一打敗大盤 0056也入榜
雖然台股高息ETF今年來績效落後市值型備感壓力，但還是有績效不錯的，觀察市面上高息ETF今年來含息績效，有6檔超過一成，其中群益半導體收益ETF（00927）今年來含息報酬23.31%勝過大盤的21.12%，是唯一一檔打敗大盤的台股高息ETF，擁有148.6萬受益人的元大高股息（0056）也入榜。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前
又爆倉! 傳帳面虧損達4.68億台幣 黃立成深夜首發聲
財經中心／唐詩晴、曾宸洛 台北報導就算淡出螢光幕，藏身加密貨幣市場，還是屢屢創造話題的麻吉大哥黃立成，近來因為加密貨幣走弱，也讓他不斷爆倉，越虧越多，過去一周以來，黃立成的帳戶資產，一路從190萬美元，賠到只剩14.9萬美元，甚至傳出帳面虧損達4.68億台幣，也讓他罕見在社群平台，抒發心聲。民視財經網 ・ 1 天前
股票資產達50萬就得繳？二代健保新制拿480萬人開刀 周玉蔻轟：民進黨嫌票太多
健保補充保費制度將全面翻修，衛福部長石崇良日前宣布，未來利息、股利、租金三大項目將改採「年度結算制」，不再以單筆金額為門檻，只要一年累計超過2萬元，就得繳2.11%的補充保費。此外，連獎金也要納入計算，超過基本工資4倍就必須繳，將有約480萬人受影響，最快116年上路。對此，媒體人周玉蔻在臉書發文質疑，此政策得罪存股年輕族群，民進黨是嫌票太多了嗎？根據二代......風傳媒 ・ 1 天前
越關越大尾？華邦電、南亞科雙創新天價 分析師：續抱不賣飛
記憶體雙雄華邦電（2344）、南亞科（2408）受惠市場供需失衡，股價節節創高，華邦電雖遭列為處置股，仍獲得投資人積極追買，今（6）日開盤跳空大漲逾4%，股價來到58.6元再創歷史新高；南亞科盤中也大漲至146元，帶量突破前高。分析師建議，空手投資人先等到修正拉回之後再進行買進，手中持有者就續抱。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
ETF配息族 12.5張00878恐課補充保費
衛福部將修法調整《健保法》，擬針對薪資以外的利息、股利、租金等，年結累計逾2萬元將收2.11％補充保費，新措施讓股票大軍罵翻。證券專家表示，政府這項修法明顯是「劫富濟貧」，總歸戶的概念加上年度結算，只要有幾十萬元股票或ETF資產，多逃不過繳納補充保費的命運。中時新聞網 ・ 1 天前
全民繳「配息稅」？健保補費新制挨轟/AI族群回神 台積電穩盤台股多頭續強/記憶體扮盤面主秀 旺宏南亞科爆量吸金｜Yahoo財經掃描
美股周三全面收紅，主因美國最高法院對川普關稅政策提出強烈質疑，市場預期部分關稅有望鬆綁，加上ADP就業數據優於預期，激勵買盤回流。道瓊指數上漲0.65%；標普500指數上漲0.37%；那斯達克指數漲0.65%；費半大漲3.02%。美光在DDR5記憶體價格暴漲25%的題材推動下飆漲8.93%，創歷史收盤新高；AMD走揚2.51%，但輝達因成本墊高回跌1.75%，台積電ADR小跌0.14%。特斯拉則於股東會前夕股價強彈4%，再創近期高點。亞股方面同步反彈，日股勁揚671點至50,883點，韓股小漲；港股強勢走揚，陸股小幅走升，整體市場信心回穩。台股今（6）日隨美股走強開高震盪，加權指數終場上漲182.39點收27,899.45點，成交金額5,000.68億元。權王台積電(2330)小漲5元收1465元，鴻海(2317)、廣達(2382)亦有收紅表現。盤面焦點集中在記憶體與高價股族群，旺宏(2337)亮燈漲停、南亞科(2408)上攻至148元、力積電(6770)續漲；高價股信驊(5274)漲停創高、世芯-KY(3661)、創意(3443)同受ASIC題材激勵大漲。整體來看，AI與記憶體雙主軸領軍，多頭氣勢再起。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 20 小時前
普發1萬元買00878、0050 、0056哪個好？專家推「神組合」：3年有望漲逾3成
普發1萬元怎麼用最划算？大華銀投信今（6）日建議，不妨將這筆資金善用為投資「錢母」，均衡配置在「高股息ETF＋市值型ETF」組合。像是大華優利高填息30(00918)、元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）搭配元大台灣50（0050）等，放三年有望漲逾三成。Yahoo奇摩股市 ・ 19 小時前
大摩、小摩齊看多！看好這「記憶體大廠」獲利暴增5倍、有望叩關0050
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導外資再度看好台灣記憶體股前景。摩根大通證券近日發布最新報告，將華邦電評等從「中立」上調至「優於大盤」，並給出每股合...FTNN新聞網 ・ 1 天前
補充保費3改革！ 存股族怒噴「老找股民開刀」 達人曝1招自保
全民健保補充保費制度即將大改革！衛福部長石崇良接受《中國時報》專訪時表示，明年將修《健保法》，改採「年度結算制」，未來民眾1年內的利息、股利、租金等「非薪資所得」只要合計超過2萬元，就得繳交2.11%的補充保費，且扣繳上限從現行的1000萬元提高至5000萬元。消息一出網路上瞬間炸鍋，網友怒轟等同懲罰穩健理財者。對此，不敗教主陳重銘教股民們一招自保。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
記憶體狂潮來了！華邦電飆近60元創歷史高 南亞科奪量價雙冠「這6檔」成飆股...外資驚喊缺貨要到這時
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導記憶體族群全面沸騰，受美光（Micron）隔夜暴漲8.9%激勵，華邦電（2344）6日早盤強勢攻高，股價衝上近60元創下歷史新天價，...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
台股跌逾500點 「這8檔」逆勢亮燈漲停板
[NOWnews今日新聞]投資人憂心AI相關企業估值過高，華爾街越來越擔心企業獲利表現難以支撐高昂的市場估值，高盛、摩根士丹利等多家大型銀行執行長週二警示市場恐面臨修正，拖累台北股市今（5）日開盤下跌...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
DRAM漲勢燒不停！華邦電Q3毛利率衝46.7％創高、EPS轉正 法人最新目標價曝光
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導AI需求持續火熱，帶動記憶體價格一路飆升。根據集邦科技（TrendForce）統計，2025年第三季DRAM合約價較去年同期暴漲171.8％...FTNN新聞網 ・ 1 天前
亞股大逃殺！日股又現史詩級崩盤跌2195點、韓股暴殺逾6%引發熔斷
全球股市豬羊變色！電影「大賣空」本尊貝瑞發出對疑似AI過熱警告，貝瑞買進了輝達和Palantir賣權選擇權，美股昨天全面淪陷，費半指數暴跌4%，日股率先亞股開盤亦再出現史詩級崩盤，大跌2195點之多，失守5萬點整數大關，最低探49301點，韓股更慘一度暴跌逾6%引發熔斷，4000點慘告失守，台股今早開盤一度重挫逾六百點，但跌幅相對日韓輕得多。Yahoo奇摩股市 ・ 2 天前
股王信驊第3季獲利創高…前三季賺逾七股本
股王信驊昨（5）日公布第3季稅後純益12.14億元，創新高，季增93%，年增66.53%，每股純益32.12元；前三季2...聯合新聞網 ・ 1 天前
兆元規模ETF迎除息 配發逾190億元資金活水
11月初的ETF除息秀於6日順利落幕，接下來還有多檔台股ETF將於17日至25日除息，目前已有30檔公布配息金額，整體規模超過兆元，預估將配發超過190億元資金活水，包含國泰永續高股息、富邦台50、復華台灣科技優息等重量級台股ETF，主動野村臺灣優選也迎來首次配息。工商時報 ・ 9 小時前
美股開盤下挫！美光等記憶體類股抗跌
[NOWnews今日新聞]美股主要指數周四（6日）開盤全面下挫，道瓊工業指數下跌近300點，科技股再度下殺，記憶體逆勢撐盤，美光續漲2%。此外，美國前眾院議長裴洛西宣布不再連任，關注所有民主黨國會議員...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前