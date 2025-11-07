收盤／美裁員潮重擊信心！台股重挫248點失守月線 電子權值股全倒

財經中心／余國棟報導

台股承壓走弱，加權指數終場大跌248.04點，收在27,651.41點，跌幅0.89%，成交值達4,690億元；代表中小型股的櫃買指數同步下跌1.24%，收在258.86點，成交金額1,126億元，顯示市場信心明顯轉弱。（示意圖／PEXELS ）

美國10月民企裁員數據惡化、聯準會官員釋出偏鷹言論，市場避險情緒升溫，拖累美股四大指數全面收黑，輝達下跌3.65%、台積電ADR重挫1.5%。受此影響，今（7）日台股承壓走弱，加權指數終場大跌248.04點，收在27,651.41點，跌幅0.89%，成交值達4,690億元；代表中小型股的櫃買指數同步下跌1.24%，收在258.86點，成交金額1,126億元，顯示市場信心明顯轉弱。

早盤台股在美股走低的陰霾下開低震盪，盤中雖一度嘗試反彈，但資金追價意願低迷，權值股無力帶動，加上電子族群普遍回檔，指數一路走低。台積電今日下跌5元，收1460元，跌幅0.34%；鴻海下跌4元、收244元，跌幅1.61%，聯發科則重挫30元至1260元，跌幅達2.32%，電子龍頭全面熄火，使大盤回穩動能不足。

成交量排行前幾大個股中，南亞科以147元作收，小跌1元，跌幅0.67%；旺宏逆勢上漲0.8元至35.25元，漲幅2.32%，為少數撐盤電子股；尖點表現亮眼大漲6.5元至128.5元，漲幅達5.32%，市場短線資金仍聚焦部分中小型題材股。相對地，世芯-KY重挫105元、跌幅2.86%，收3565元；群聯跌5元收1155元，富喬與奇鋐同樣收黑，跌幅在2%以上，高價股及散熱族群獲利了結賣壓湧現。

倫元投顧陳學進分析師認為，雖然部分漲高股、或是產業前景不如預期的公司，譬如連接器瀚荃、湧德、設備京鼎、功率IC虹冠電、軟板台郡、風電上緯投、安控陞泰、固態電容鈺邦、網通啟碁、軍工長航太、龍德造、手機品牌廠宏達電、高價股緯穎、台光電、AES-KY等，今日賣壓相對沉重；不過，隨著資金轉戰拉抬台塑四寶、紡織儒鴻、聚陽等產業龍頭股的大漲，以及記憶體概念股創見、品安、宇瞻、商丞、華東、銘異、散熱建準、精確、AI電源歐格等，受惠於AI剛性需求帶動缺貨漲價題材持續延燒，顯見市場人氣都還在、主力大戶都還在並沒離開，既然沒有離開，短線的震盪，就沒甚麼好擔心的。

加權指數本週及本月月K都已形成黑K，啟發投顧容逸燊分析師表示，月中以前注意拉回風險，高檔個股建議可適度調節，風險資產比特幣已率先拉回，低檔類股則注意不可破底，若再破27500則將回測2萬7，可保有3-4成現金水位，等待未來低接機會。

美國勞動市場數據惡化，再度升高市場對經濟放緩的疑慮，短線資金偏向觀望，台股在技術面上跌破5日與10日與月線支撐。不過中長線仍有AI、高股息與年底作帳題材支撐，建議投資人以守為攻，逢低布局基本面穩健、具配息能力的權值股與AI伺服器供應鏈龍頭。

