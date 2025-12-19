收盤／ 老AI穩盤台股漲227點！櫃買飆1.25% 中小型活蹦亂跳

財經中心／余國棟報導

台股今（19）日在美股大漲激勵下強勢反彈，早盤跳空開高後一路走高，盤中高點一度逼近27,800點。加權指數終場大漲227.82點，收在27,696.35點，漲幅達0.83%。（示意圖／PIXABAY）

美國最新通膨數據降溫，推升聯準會（Fed）明年降息預期，加上記憶體大廠美光（Micron）釋出優於預期的財測，激勵AI相關題材續強，美股四大指數全面收紅，費半漲幅更超過4%，台股今（19）日在美股大漲激勵下強勢反彈，台股早盤跳空開高後一路走高，盤中高點一度逼近27,800點。加權指數終場大漲227.82點，收在27,696.35點，漲幅達0.83%；櫃買指數同步大漲1.25%，收在262.64點，顯示中小型股買氣強勁。整體成交量放大至5,519億元，資金明顯回流市場。

廣告 廣告

今日類股成交比重方面，電子股仍占最大宗，電子權值股帶動下，加上中小型電子與AI相關個股表現搶眼，成為推升指數的重要力量。成交值榜首台積電（2330）收在1430元、與昨日持平，未見明顯波動。力積電（6770）今日強勢大漲3.66%，收在36.8元，成交值排名第三，受惠於市場對記憶體價格落底回升的預期，買氣明顯湧現。而鴻海（2317）也強彈2.54%，收在221.5元，市值回升力道強勁，吸引部分資金回補。

群聯（8299）飆漲2.77%，收在1110元，單日上漲30元，致茂（2360）同樣收紅，股價上漲13元，收在741元，漲幅達1.78%。此外，台達電（2308）漲20元至911元，漲幅2.24%；華邦電（2344）則逆勢下跌4.29%，收在71.3元，為成交榜中少數收黑的個股，可能受獲利了結壓力所影響。

倫元投顧陳學進分析師認為，除了台積電、鴻海、緯創、雙鴻、奇鋐、富世達、台光電、台燿、金像電、光寶科、勤誠、旺矽等老牌AI股可望逐步回穩上來外，面對高檔震盪、內資當家主導的架構下，隨著中小型轉機股活躍度大幅提升，逢低倒是值得留意，譬如功率IC虹冠電、PCB鑽頭暨原料凱崴、達航科、PCB泰鼎-KY、BBU新盛力、順達、系統電、CPO環宇-KY、電子材料台虹、連接器萬泰科、瀚宇博、繼電器松川精密、電子零件製造博磊、特化國精化、中華化、雙鍵、設備德律、華景電、帆宣、漢唐、亞翔、封測福懋科、超豐、重電中興電等，檔檔股票的表現也都相當地強勢，甚至軍工概念股也有蠢蠢欲動的現象，也是值得留意；至於記憶體「華邦電」今日利多不漲，主要乃因股價漲幅已大之下，短線震盪難免。

日本央行如預期升息一碼，本週股市已先行回跌，啟發投顧容逸燊分析師表示，國際股市未再有大幅反映，未來2-3天將是科技股止穩關鍵，台積電仍開高走低，再次成為土洋對作，台灣政局不穩股市將加大低檔護盤力道，27500區域成為短線重要支撐。記憶體下週等待南亞科出關，0050買盤能否推升，但美光財報後暫無較大利多，仍建議區間操作，CPO接連處置後已修正過熱指標，下半月應可逐漸止穩。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

央行房市政策沒再出重手！資金秒懂訊號 營建股全面回神

福懋科砸7億拚先進封裝！攜手南亞擴廠 2檔股價好嗨同步噴

國際／通膨降溫美光點火！美股強勢科技股狂飆 日韓股釀反彈

台股盤前／美股大漲美光強漲10%！台指夜盤狂拉217點 台股開盤拚止跌

