收盤／輝達財報點火全球科技股！台積電暴漲60元 台股大漲846點

在美股止跌回穩、輝達財報報喜激勵下，今（20）日台股大噴發，加權指數跳空開高走高，終場大漲846.24點，收在27,426.36點，漲幅高達3.18%，一舉收復27,000點大關；OTC櫃買指數表現更是火熱，飆升2.53%至252.95點，全面類股強勢反彈。（示意圖／PIXABAY）

今日盤面焦點無疑是台積電（2330），在美國輝達盤後公布亮眼財報之下，市場對AI伺服器與先進製程需求再度燃起期待，推升台積電股價飆漲60元，終場收在1,455元，漲幅達4.3%，成為多頭主力急先鋒。

電子權值雙雄齊發，鴻海（2317）也不遑多讓，收漲7.5元、報236.5元，漲幅3.27%。台達電（2308）終場大漲60元至954元，漲幅達6.71%，表現亮眼。群聯（8299）則與AI記憶體題材掛鉤，也同步飆升60元至1,180元，漲幅5.35%，市場明顯回頭卡位法人看好的AI供應鏈。

相較之下，部分高價股與前波強勢股出現漲多修正。矽智財大廠世芯-KY（3661）終場重挫245元，收在3,075元，跌幅達7.37%，為今日盤面最大拖累之一。奇鋐（3017）也下跌5元至1,335元，跌幅0.37%，華邦電（2344）則收跌1.4元至58元。AI相關的力積電（6770）表現相對平穩，收漲0.05元至35.4元；南亞（1301）與南亞科（2408）分別收漲2.8元與下跌4.5元，資金出現輪動現象，顯示短線漲多個股面臨調節壓力。

倫元投顧陳學進分析師認為，除了ASIC設計世芯-KY、記憶體華邦電及南亞科等，因受到消息面利空的影響，今日出現大震盪下殺洗盤外，隨著輝達財報的加持，多方聚焦的主軸仍是看「AI」不變，除了護國神山「台積電」單一檔股票即貢獻指數約450點左右外，包括PCB金像電、精成科、玻纖布富喬、銅箔廠金居、榮科、光通訊光聖、被動元件蜜望實、禾伸堂、半導體測試介面穎崴等亮燈漲停，以及AI伺服器鴻海、緯創、緯穎、PCB定穎投、散熱模族健策、建準、銅箔基板台光電、台燿、聯茂、波纖布台玻、AI電源台達電、光通訊華星光、波若威、電子關鍵材料南亞、連接器瀚荃、自動化設備致茂、先進製程封測廠京元電、日月投、Cowos概念股弘塑等大漲，這些都是大家可留意的機會。

啟發投顧容逸燊分析師認為，輝達財報利多下大漲800點，但接近27800-28000月線以上壓力不易一次越過，中期支撐26500也不易再破，年底內外資進入結帳，漲多類股可趁反彈減碼。今日記憶體盤中遭第二次倒貨，短線將整理進入休息，未來再次急殺才形成較佳買點，日東紡大漲帶動資金轉往PCB上游族群，可留意未來往中下游擴散。

台股今日在美股回穩與輝達利多激勵下，出現一波急漲補漲行情，類股全面翻紅，尤其以AI、半導體為核心主軸，吸引資金熱錢瘋狂湧入，成交量也突破5,700億元，顯示市場信心快速回升。不過在強彈過後，後續能否有效站穩關鍵均線，仍須觀察外資動向與美股後市表現，投資人宜留意震盪風險，謹慎操作。

