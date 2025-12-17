收盤／電子權值股熄火！台股小跌11點 金融指強漲2.2%

財經中心／余國棟報導

台股今（17）日開高震盪，盤中一度漲逾200點，但尾盤因台積電壓盤，加權指數終場小跌11.49點，收在27,525.17點，跌幅0.04%；反觀中小型股表現亮眼，櫃買指數逆勢上漲0.46%，收在261.45點。整體成交量放大至5,070.81億元，顯示市場資金仍積極運作，個股表現分歧明顯。

觀察今日類股成交比重，電子類股依舊為市場主力，金融、電機與生技醫療等族群分別緊隨其後。儘管科技權值股表現疲弱，但部分金融與中小型股表現搶眼，有效撐住整體市場信心。特別是櫃買市場買氣回籠，低基期與轉機題材股吸引短線資金湧入，帶動櫃買成交金額達1,251億元，氣勢不輸集中市場。

個股方面，台積電（2330）今日下跌5元，收在1430元，顯示權王動能疲弱對指數影響仍大。此外，另一電子權值股台達電（2308）也下跌11元至890元，跌幅1.22%，使得整體電子族群走勢壓抑。不過，市場並非全面低迷。華通（2313）今日以94.9元作收，勁揚8.6元、漲幅達9.96%，攻上漲停板，吸引市場高度關注。法人指出，華通受惠AI伺服器與高階PCB需求升溫，預期2026年營運將逐步增溫，吸引短線資金提前卡位。

同樣亮眼的還有族群股聯發科（2454），上漲5元至1425元，漲幅0.35%，在資金輪動推升下維持多頭格局；而群聯（8299）也大漲50元至1095元、漢唐（2404）上漲12元至957元，獲得買盤青睞。另，金融股中表現最突出的為台新新光金（2887），收漲1.2元至21.25元，漲幅達5.98%，與華邦電（2344）聯袂帶動金融與記憶體類股人氣回升。

倫元投顧陳學進分析師認為，隨著國家隊「即刻救援」下，不僅PCB華通、被動元件鈞寶、光頡、記憶體華邦電、南亞科、十銓、威剛、博士旺、網通智邦、兆赫、聯光通、特化雙鍵、封測超豐、華泰、貴金屬概念股金益鼎、綠能環保兆聯實、金融股台光金、中信金、永豐金、國泰金等持續展現強勢上攻的企圖心不變外，包括ASIC世芯-KY、矽晶圓合晶、環球晶、磊晶漢磊、嘉晶、資服驊宏資、華經、LED華興、射頻元件宏觀、光電零件華凌、BBU順達、驅動IC天鈺、連接線萬泰科、檢測設備德律、導線架一詮、晶圓代工世界先進、低軌衛星概念股耀登、璟德、以及營建京城、遠雄等跌深股接續止穩大漲上來、甚至強勢亮燈漲停；當弱勢跌深股止穩大漲上來、不再破底，且多頭強勢領軍主流股又能夠領軍大漲往前衝，就是代表新一波多頭漲勢準備再度起攻時，而這個時機應該不會等太久。

早盤回升至27800但中午後開始出現賣壓，注意盤後期貨籌碼變化。啟發投顧容逸燊分析師認為，記憶體盤中集體拉抬，但明晨美光即將公布財報，有甲骨文及博通前車之鑑，仍須視明日美光表現。CPO股王光聖出關後拉回，仍守在月線支撐，指數中期支撐27500-600不可破壞，否則將回測2萬7之下。

