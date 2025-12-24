收盤／AI股再掀熱潮！台股小漲61點 記憶體又復活了

財經中心／余國棟報導

大盤早盤開高震盪，在台積電穩步墊高、AI與記憶體概念股火力全開的支撐下，大盤一度突破28,400點關卡。台積電（2330）今日收漲5元，收在1495元，漲幅0.34%。記憶體與封測股表現亮眼。（示意圖／PEXELS）

台股週三（24）日在美股回穩、科技股帶動下，終場上漲61.51點，收在28,371.98點，櫃買指數同步勁揚0.74%，來到269.75點。盤面成交量維持水準，加權市場成交額達4,290億元，櫃買市場也有1,492億元，市場資金依舊熱絡，顯示投資人信心回溫。

大盤早盤開高震盪，在台積電穩步墊高、AI與記憶體概念股火力全開的支撐下，大盤一度突破28,400點關卡。台積電（2330）今日收漲5元，收在1495元，漲幅0.34%。記憶體與封測股表現亮眼。盤面最吸睛的莫過於群聯（8299），在買盤強攻下直奔漲停，爆量收漲115元至1,290元，漲幅高達9.78%，帶動相關控制晶片概念股跟進表現。

廣告 廣告

記憶體族群的南亞科（2408）也不遑多讓，漲幅達7.08%，收在189元，帶動華邦電、華亞科等相關個股齊揚，記憶體族群人氣爆棚。此外，高價股方面，台耀（4746）勁揚32.5元至498元，漲幅6.98%，同樣站上今日成交前十強。另檔漲幅亮眼的威剛（3260）也亮燈飆漲20元、收223.5元。而鴻海（2317）今日則維持平盤，收在224元，未有明顯表現，顯示部分大型電子權值股仍處於觀望整理格局。中小型金融股如台新新光金（2887）則小跌0.15元至20.75元，金融族群整體偏向震盪。

倫元投顧陳學進分析師認為，從矽光子概念股光聖、大眾控、台星科、華星光、眾達-KY、記憶體族群凌航、晶豪科、群聯、威剛、十銓、華邦電、南亞科、銅箔基板台光電、台燿、連接器貿聯-KY、湧德、鴻碩、詮欣、特化晶呈科、CoWos設備股星雲、惠特、低軌衛星昇達科、新復興、背光模組瑞儀、以及營建工程工信等個股的大漲，多方聚焦的主軸仍是看「AI」，除了台積電等老AI股逐步回穩上來外，繼記憶體及低軌道衛星概念股大漲一波上來後，近期多方主力明顯有轉往CPO、軍工、以及低基期AI轉機股等作價拉抬的跡象；不過，從繼電器松川精、特化中華化、三晃、導電漿碩禾、網通百一、華電網、陶瓷基板九豪等，昨日表現相對強勢的股票，今日反而下殺拉回來，則也是在告訴大家：策略上仍務必謹守「低接不追高」的原則。

美股聖誕老人行情持續，今日壓台積電但個股表現不錯，啟發投顧容逸燊分析師指出，記憶體整體表現往上，威剛、晶豪科、群聯觸及漲停，CPO股王光聖大漲站回月線，等待量能再次回至5千億將可過新高，暫時成為族群輪動走勢，未破2萬8之前強勢整理，看好族群可拉回偏多。

從整體盤勢觀察，市場在美股樂觀氛圍與AI概念發威下，資金明顯回流科技族群，族群輪動快速，短線上多方仍具優勢。不過，距離年底封關僅剩數日，須留意外資動向與國際消息變化可能帶來的波動風險。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

資安新兵報到！騰雲運算24日進軍創櫃板 這技術被點名最關鍵

國際／輝達強漲3%、美股回魂創高在望 日韓股市跟著嗨！

台股盤前／GDP飆4.3%美股續強！台指夜盤大漲147點 台股開盤拚延續攻勢

籌碼／外資週倒貨逾1700億！記憶體這檔好慘 被倒逾18萬張

