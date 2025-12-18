收盤／AI股成災區台股跌56點 櫃買指數下跌0.79%

財經中心／余國棟報導

受日本央行升息在即影響，日韓股市同樣重挫，台股近期撐盤在27500區域，今晚將再發布CPI，盤面氣氛不佳勿在利多追逐高檔股，如同早盤提醒小心美光財報利多成為短線資金下車機會，目前盤勢仍進行中期整理，暫時避開融資過高個股，政策拉抬金融顯示仍有護盤力道。（示意圖／PIXABAY）

台股週四（18）日受到美股四大指數連四黑、科技股全面下挫衝擊，大盤一開盤即震盪走弱，終場下跌56.64點，收在27,468.53點，跌幅0.21%。中小型股表現更為疲弱，櫃買指數大跌2.06點、跌幅達0.79%，收在259.39點。成交金額達4,464.05億元，顯示市場賣壓沈重、資金觀望氣氛濃厚。

從類股成交比重來看，電子股仍為主流，但盤中殺盤集中在AI概念族群，導致整體氣氛低迷。金融股則相對抗跌，撐住部分指數跌幅。傳產與資金輪動性較低的族群也未能提供足夠支撐，大盤整體走勢疲弱。尤其櫃買市場成交金額高達1,075億元，顯示中小型股殺聲隆隆，是今天盤面最大風險來源。

個股方面，成交值排行榜顯示台積電（2330）雖維持平盤作收，報1,430元，但對大盤影響仍屬關鍵，其盤中一度震盪，觀望氣氛濃厚。值得注意的是，AI族群普遍重挫，包括群聯（8299）重挫15元至1,080元，跌幅達1.36%；廣達（2382）下跌5元至260元，跌幅1.88%；威剛（3260）也下跌5元至191.5元，跌幅高達2.54%；聯發科（2454）同樣下跌5元至1,420元，表現低迷。此波下跌反映出市場對AI產業短線漲多後的獲利了結賣壓，成為壓抑指數的重要黑手。

另外，華通（2313）下跌3.5元至91.4元，跌幅3.68%，成交活絡亦無力支撐股價。反觀少數上漲個股，如華邦電（2344）逆勢上漲0.6元至74.5元，力積電（6770）則漲0.7元至35.5元，幅度2.01%，表現略見抗跌，但並未帶動市場情緒全面回暖。

倫元投顧陳學進分析師認為，就短期而言，面對量縮震盪、外資調節動作不斷、內資當家主導的架構下，權值股及大型股有壓，但中小型轉機股活躍度將大幅提升，除了可鎖定投信認養股外，投資人可鎖定投信持股比率介於5%至15%、且近期買超趨勢連貫標的，但需注意持股比率若逾20%，嚴防年底績效結算的獲利了結賣壓；另外，可聚焦明年元月美國消費性電子展(CES)題材。外資缺席將使大型權值股缺乏推升動能，建議將目光轉向櫃買指數成分股，尤其具備明年元月CES展題材的AI應用、矽光子或光學組件等，有望成年終行情衝刺的首選；包括記憶體及被動元件等缺貨漲價題材股、以及年底完工入帳旺季具題材的資產營建股等。

指數再度虎頭蛇尾，啟發投顧容逸燊分析師指出，受日本央行升息在即影響，日韓股市同樣重挫，台股近期撐盤在27500區域，今晚將再發布CPI，盤面氣氛不佳勿在利多追逐高檔股，如同早盤提醒小心美光財報利多成為短線資金下車機會，目前盤勢仍進行中期整理，暫時避開融資過高個股，政策拉抬金融顯示仍有護盤力道。

市場氛圍受到美股連續下跌壓力所影響。昨夜美國公布的經濟數據讓投資人再度評估聯準會利率政策走向，甲骨文（Oracle）財報不如預期導致連日暴跌，更拖累整體科技股，進而傳導至今日亞洲市場信心。法人認為，短線台股將進入技術性整理階段，市場關注焦點將回到基本面與明年資金面展望。

