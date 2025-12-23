收盤／AI領頭衝！台積電大漲25元助攻 台股站回28300點關卡

財經中心／余國棟報導

台股今（23）日在美股反彈帶動下，台積電跳空開高強勢走揚，終場加權指數上漲160.83點，收在28,310.47點，漲幅0.57%；櫃買指數同步上漲0.91點，漲幅0.34%，收報267.76點。集中市場成交金額達4,203.89億元，櫃買成交金額亦放大至1,404.68億元，雙雙呈現價漲量增格局。（示意圖／PIXABAY）

觀察盤面主流資金動向，電子權值股主導大盤走勢，台積電（2330）一馬當先，盤中一度上漲逾2%，終場收漲25元，貢獻大盤超過200點漲幅，成為今日撐盤要角。法人指出，在AI伺服器與先進封裝持續熱絡下，外資年底回補台積電動能明確，吸引內資同步搶進。

除了台積電之外，光學族群今日也大放異彩，其中華星光（4979）強勢漲停，收在291.5元，大漲26.5元，漲幅達10%。市場傳出其AI高速傳輸模組訂單擴大。

不過AI族群表現分歧，記憶體指標股力積電（6770）遭遇獲利了結賣壓，股價下挫1.45元至39元，跌幅3.58%；南亞科（2408）跌3.5元至176.5元，跌幅達1.94%。記憶體族群雖然前波漲勢猛烈，但短線漲多回檔跡象明顯，影響整體半導體類股內部輪動加速。

聯發科（2454）則受到法人調節壓力，股價下跌10元收在1,390元，跌幅0.71%，未能有效扭轉頹勢。反觀華通（2313）與尖點（8021）等中小型股則逆勢走高，分別上漲5元與1.5元，市場資金流向仍相對集中於具題材與量能支撐的個股。就類股表現來看，電子權值股強勢領漲，但金融族群表現平平，台新新光金（2887）小跌0.3元至20.9元，跌幅1.41%，顯示內需與防禦性族群未能明顯跟上漲勢。

倫元投顧陳學進分析師認為，除了華碩、宏碁、技嘉、微星等品牌廠，因受到記憶體缺貨大漲價的衝擊，基於風險考量，暫宜避開之外；不過，受惠AI資料中心升級帶動 CPO與矽光子題材熱度升溫、馬斯克太空計畫題材、AI技術升級+CSP資本支出續揚、先進製程供不應求、以及國防軍備預算持續攀升下，包括CPO概念股環宇-KY、華星光、波若威、光環、九豪、東典光電、萊德光電、SpaceX概念股華通、元晶、茂迪、聯合再、大眾控、昇達科、新復興、網通華電網、統新、豪勉、環天科、電源供應器環科、特化日勝化、中華化、三晃、國精化、CoWos設備惠特、弘塑、貴金屬光洋科、AI伺服器州巧、PCB博智、軟板律勝、軍工概念股邑錡、保勝光、亞航、龍德造、雷虎、以及許許多多中小型轉機股也一檔接著一檔大漲上來，只要多方控盤格局不變，逢低仍是值得留意，惟在策略上仍務必謹守「低接不追高」的原則，並隨時做好資金規劃與風險控管為宜！

啟發投顧容逸燊分析師認為指數續漲接近前高位置，標普及台股波動率VIX都降低，本波指數拉回已告一段落，台積電止穩將有機會帶動相關供應鏈，明年1月法說可留意是否再調高資本支出。記憶體仍在大區間整理，利多實現則留意順勢出貨，CPO持續有代表股漲停支撐市場人氣，漲勢應可延續到Q1。

展望後市，台積電強彈穩住多方士氣，成交量能放大至5000億元以上，將有助多頭延續攻勢。不過盤面輪動快速，投資人應留意漲多股短線回檔風險，操作上宜聚焦基本面穩健且具法人買盤支撐的個股，掌握主流題材仍是關鍵。

