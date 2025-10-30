收盤／Fed降息利多遭淡化！台股小跌7點櫃買下挫近1% 中小型股續弱

財經中心／余國棟報導

川普與中國國家主席習近平會面平和落幕。台股今（30）日早盤開低震盪，盤中雖一度翻紅，但買盤力道偏弱，大盤最終收在28,287點，下跌7點，跌幅0.03%，成交金額6,146億元。（示意圖／PIXABAY）

聯準會宣布今年內第二度降息1碼，並暗示最快12月起停止縮表，不過主席鮑威爾在會後淡化進一步降息可能性，使美股四大指數漲跌互見。川普與中國國家主席習近平會面平和落幕。台股今（30）日早盤開低震盪，盤中雖一度翻紅，但買盤力道偏弱，大盤最終收在28,287點，下跌7點，跌幅0.03%，成交金額6,146億元。櫃買指數表現相對疲軟，收在262.02點，下挫0.78%，成交金額約1,488億元，資金回流權值股，中小型股遭遇獲利調節。

今日電子權值股走勢分歧。台積電（2330）平盤作收，雖盤中一度翻黑，但尾盤有低接買盤支撐，仍穩住大盤氣勢。鴻海（2317）延續法說會後反彈氣勢，上漲0.76%至262元，帶動電子代工族群回溫。不過，電源大廠光寶科（2301）在昨日法說會後遭外資轉趨保守看待，股價重挫7.17%至181元，成為拖累電子族群的主要弱勢股。反觀散熱及AI伺服器族群仍維持火熱，奇鋐（3017）大漲6.01%至1410元，群聯（8299）同樣強勢上攻6.22%至1110元，吸引短線資金搶進。

台達電（2308）今日雖遭獲利了結賣壓，股價下跌4.71%至1010元，但前一波AI電力題材已推升股價累積相當漲幅，市場預期長線仍具支撐。南亞科（2408）小漲1.12%，記憶體族群延續漲勢。被動元件龍頭國巨（2327）上揚0.6%，力積電（6770）則收漲2.48%，表現穩健。

倫元投顧陳學進分析師認為，除了護國神山台積電及AI伺服器龍頭鴻海等表現持穩，以及AI伺服器緯穎、散熱模組奇鋐、雙鴻、玻纖布德宏、網路交換器智邦、AI導軌南俊國、保護元件晶焱、記憶體晶豪科、威剛、設備股京鼎、重電華城、以及五金沖壓件州巧等少部分個股表現相對亮眼外，今日多方焦點主要是以跌深反彈股為主，譬如網通光環、仲琦、建漢、兆赫、華電網、百一等紛紛亮燈漲停板，至於貨櫃長榮、陽明、萬海、中航等，受惠於「降關稅、補庫存、議長約」三利基，北美運價全面喊漲，也可望有輪動跌深反彈的機會；只不過一些財報公告表現亮眼的股票，今日紛紛重挫大跌下來，譬如光通訊聯亞、電源供應器光寶科、半導體晶圓測試卡精測等，顯見個股輪動表現大不同的架構下，絕不可隨意亂追價。

川習會如預期釋出善意，但股市已先行反應，啟發投顧容逸燊分析師認為，美股CSP財報對資本支出仍持續，有利台股AI產業持續走強，但較大利多已逐漸發酵，接下來需等待輝達財報公布，可調節漲多高檔股票，等待拉回買點以及布局低檔類股，可注意月初起漲族群。

雖然Fed降息帶來短線情緒提振，但鮑威爾強調未來決策仍取決於經濟數據，使市場降息憧憬降溫，加上年底法人作帳干擾，大盤短線將呈高檔震盪格局。操作上建議投資人可聚焦基本面穩健且具AI長線題材的半導體、伺服器及散熱族群，避開短線漲多的中小型股，逢低分批佈局績優權值股以降低波動風險。

