收簡訊別驚慌！ 北捷今將「高強度演練」 模擬汽油彈、無差別攻擊





因應1219無差別攻擊事件，台北市政府今（26）日下午於捷運市政府站及市府轉運站周邊舉行「高強度危安聯合演練」，模擬多名歹徒在人潮密集處發動攻擊，測試捷運、警消與市府相關單位的即時應變與大量傷患處置能力。演練過程中將同步發送細胞廣播簡訊提醒民眾，市府呼籲民眾勿恐慌，配合現場引導。

此次演練分三階段進行，首波於下午1時登場，情境設定為2名男子搭乘捷運抵達市政府站後，在第一月台取出預藏汽油彈，朝扶梯及樓梯下方投擲，造成現場旅客驚慌竄逃，多人出現灼傷、嗆傷及推擠受傷情形。歹徒隨後混入人群，經2號出口移動至市府轉運站，並持長刀對站內民眾發動攻擊，考驗跨場域的通報、疏散與圍捕機制。

第二階段預計於明年1月第3週擴大至台北車站，模擬多名歹徒在四鐵共構車站發動危安攻擊，檢驗跨單位協調與旅客大量疏散能力；第三階段則規劃於農曆春節連假前，進行雙北生活圈聯合演練，模擬歹徒跨縣市於多個車站同步犯案。

台北市長蔣萬安下午將前往捷運市政府站B1大廳、市府轉運站售票櫃台及2號出口外人行道視察演練，並於結束後進行講評。另為提升日常安全，北捷已在台北車站、中山、西門、忠孝新生與市政府等5處重點車站每日加派保全人力，巡檢次數由4次提高至8次，並於15個重點車站加強車巡下車檢查，全面強化維安能量。

▼北捷市政府站跨年搭車人潮。（圖／翻攝《台北捷運 Metro Taipei》粉專）

（封面圖／翻攝《台北捷運 Metro Taipei》粉專）

