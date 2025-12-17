收紅包幫往生者多燒庫錢 檢廉再追出2技工涉貪各10萬元交保

台北市懷愛館技工朱志猛(圖左)、顏照軒(圖右)。呂志明攝



台北市殯葬管理處懷愛館(原北市第二殯儀館)技工，涉嫌收受殯葬業者賄賂幫往生者多燒庫錢，檢廉日前約談5名涉案技工及相關業者到案，在分析相關事證後又查出2名技工朱志猛、顏照軒涉案，今日約談後，以涉犯《貪污治罪條例》等罪，諭知各10萬元交保。

據了解，涉案的技工都在北市懷愛館任職，主要負責燒庫錢的工作，依照懷愛館的規定，為了環境保護，每名往生者每日燒庫錢的上限為20包。

然而有不少往生者家屬，認為庫錢是燒給往生者的紙錢，象徵亡者在陰間的「銀行存款」或「財庫」，用於繳還生前投胎前向陰間庫官所借的轉世盤纏，幫助往生者在冥界過得富足，因此透過殯葬業者向技工請託，可以每天多燒些庫錢。

有業者受託後，透過關係請技工幫忙，也有的業者直接行賄技工，廉政署獲悉後報請台北地檢署檢肅黑金專組檢察官黃則儒組成專案小組偵辦。

專案小組於12月11日發動第一波搜索，同時以被告身分傳喚技工、業者共17人到案，其中技工胡舋之涉犯《貪污治罪條例》收受賄賂罪遭收押禁見，其餘4名技工謝翁銓、陳振源、陳政何、胡美芳，各諭知10萬元交保，其中胡美芳因籌不出保釋金，最後改為限制住居。

另外，行賄的業者陳致成，涉犯《貪污治罪條例》行賄罪，諭知20萬元交保，其餘10名業者各3萬元交保，另有1名業者則請回。

