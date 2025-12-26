收細胞簡訊別害怕！北捷市政府站下午1點演習動真格

台北市長蔣萬安。（圖／北市府提供）





為因應12月19日發生的無差別攻擊事件，台北市政府於今日（26日）下午1時，在台北捷運市政府站正式辦理高強度危安事件實兵演練。

此次演練不僅模擬歹徒持汽油彈與長刀攻擊之情境，更首度結合細胞簡訊發送避難疏散告警訊息，藉此測試重大災害發生時的即時避難效果。台北市長蔣萬安親自抵達現場視察，要求確保全方位的應變流程足以保障市民安全。

模擬汽油彈及持刀攻擊 實測大量傷病患處置

今日演練情境設定為多名歹徒在市府站下車後，於第1月台丟擲預藏汽油彈，導致現場出現灼嗆傷與推擠受傷。隨後歹徒趁亂逃往市府轉運站持長刀攻擊民眾，引發旅客疏散竄逃。

應變單位隨即啟動大量傷病患應變流程，包含傷情分類與迅速送醫。蔣萬安市長在場檢視各單位協作效率，強調面對無差別攻擊必須具備即時反應與壓制能力。

核定發送中英文細胞簡訊 範圍涵蓋車站半徑0.5公里

本次演練的核心重點之一為細胞簡訊測試，中央於26日核定內容，範圍涵蓋市府捷運站半徑0.5公里。簡訊以中英文並列，提醒民眾捷運市政府站發生重大災害事件，應保持冷靜並聽從現場引導迅速離開。

市府表示，透過電信告警系統的實兵演練，能讓民眾熟悉簡訊接收，在真實災害發生時達成即時避難效果。

維安層級三階段升級 5大重點車站巡檢次數翻倍

除了現場演練，北捷同步宣布維安部署升級。針對台北車站、中山、西門、忠孝新生及市政府等5大重點轉乘站，每日增派5名保全，且巡查次數由每日4次提升至8次。

後續演練將分三階段擴大實施，第二階段預計於明年1月第三週移師台北車站，第三階段則定於農曆連假前，模擬跨縣市的多點危安攻擊，全面提升雙北地區的跨區應變效率。

