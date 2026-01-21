收細胞簡訊勿驚慌！北市四鐵、地下街明下午演練無差別攻擊

去年1219隨機傷人案造成重大傷亡，為應變類似事件，台北市府預定22日下午2時至3時與交通部合作在台鐵、高鐵、台北捷運、桃園捷運、地下街及微風商場等進行無差別攻擊演練。台北市長蔣萬安21日表示，他會親自到演練現場，並提醒民眾收到演練的細胞簡訊，不要恐慌。（徐佑昇攝）

去年1219隨機傷人案造成重大傷亡，為應變類似事件，台北市府預定22日下午2時至3時將與交通部合作在台鐵、高鐵、台北捷運、桃園捷運、地下街及微風商場等進行無差別攻擊演練。台北市長蔣萬安21日出席北市府道安會報前受訪，蔣萬安表示，他明天會親自到場，同時提醒民眾收到演練的細胞簡訊，不要恐慌。

蔣萬安說，明天演練他會親自到場，這次透過四鐵一起參與演練，同時也結合包括四個地下街、微風商場、中央地方民間共同來參與。

蔣萬安指出，明天就是模擬突發事件發生後，如何以最快的速度整合，以及指揮調度相關的人力、資源物資，將影響降到最低。

蔣萬案提醒，演練同時也會再次發送細胞簡訊，所以民眾如果在周邊收到簡訊也不要恐慌，這是演練的一部分。

