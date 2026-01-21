收細胞簡訊勿驚慌！台北車站聯合危安演練1／22登場

為強化應變韌性，北市府去年12月26日於台北捷運市政府站、市府轉運站及鄰近場域舉辦危安演練。（張珈瑄攝）

台北市去年12月19日發生隨機攻擊事件，為確保台北車站特定區面對突發危安事件的緊急應變能力，北市府將於22日下午2時至3時，在台北車站辦理高強度無差別攻擊危安實兵演練，另也將結合細胞簡訊避難疏散告警訊息發送，讓民眾熟悉細胞簡訊接收並達到重大災害事件發生時即時避難效果，民眾屆時如果收到CBS細胞簡訊時無須驚慌，發送範圍為台北車站半徑1公里。

市府指出，「CBS細胞簡訊」內容為，「[演練][疏散避難]1月22日14：05於台北車站發生重大治安案件，為維護人身安全，請保持冷靜、就近找掩護躲避，避免圍觀。台北市政府1999」

廣告 廣告

市府表示，本次演習目的為檢視特定區內各單位針對重大危安事件的因應具體作為，演習設定特定區內多處場域同步發生危安事件，突破過往預設劇本的模式，改以「實地、實景、有想定」方式，結合聯合防災中心運用現有設施設備及人員，真實演示各單位間的處置能力與聯合運作機制，驗證項目除聯合防災中心啟動及橫向通報、不同警察單位無線電通報及分工、大量傷病患處置及「災防告警細胞廣播訊息」（CBS）發送演練等。

本次演習規模範圍涵蓋特定區內著名的「9大事業體」，包括四鐵、四個地下街及微風商場，北市府結合交通部鐵道局、鐵路警察局、捷運警察隊等中央及公、民營單位，透過跨機關的聯繫功能整合，驗證發生突發事件時，如何迅速達成聯合指揮與資源調度，以減輕危害並確保特定區正常運作。

北市府提醒，演習期間將同步發送「災防告警細胞廣播訊息」（CBS）演練，屆時台北車站周邊或正在站內候車的民眾，手機將收到警訊通知，請勿驚慌。此外，演習期間站內部分區域將做人員疏散避難及管制措施，請民眾配合現場引導人員指示，建議1月22日下午行經台北車站的旅客，請務必提早安排行程或預留充裕時間，以免受到演練管制影響。

更多中時新聞網報導

入境帶國外加熱菸違法 罰5萬起跳

巨石強森拚了《重擊人生》被打到腦震盪

多莉透視裝見粉絲 徵爸爸型男友