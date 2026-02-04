收細胞簡訊勿驚慌！雙北危安演練2／5捷運新蘆線登場

為強化應變韌性，北市府去年12月26日於台北捷運市政府站、市府轉運站及鄰近場域舉辦危安演練。（張珈瑄攝）

台北市去年12月19日發生隨機攻擊事件，為確保面對突發危安事件的緊急應變能力，北市府、新北市府將於5日下午1時30分至2時30分，於捷運新蘆線大橋頭站及三重國小站， 辦理高強度無差別攻擊危安實兵演練，另也將結合細胞簡訊避難疏散告警訊息發送，讓民眾熟悉細胞簡訊接收並達到重大災害事件發生時即時避難效果，民眾屆時如果收到CBS細胞簡訊時無須驚慌，發送範圍為捷運新蘆線大橋頭站500公尺。

市府指出，第三階段跨域高強度無差別攻擊危安實兵演練，將於明日下午1時30分至2時30分，於捷運新蘆線大橋頭站及三重國小站辦理，為讓民眾熟悉細胞簡訊接收並達到重大災害事件發生時即時避難效果，本次演練與日前在捷運市政府站及台北車站的實兵演練一樣，結合細胞簡訊避難疏散告警訊息發送（新北市端亦同），演習期間部分區域將實施人員疏散及管制措施，也提醒旅客配合工作人員引導。

市府指出，「CBS細胞簡訊」內容為，「[演練][疏散避難]2月5日於捷運大橋頭站發生重大治安案件，為維護人身安全，請保持冷靜、就近找掩護躲避，避免圍觀。台北市政府1999 」

北市消防局表示，本次演練以「多名歹徒於雙北多個車站發動連環危安攻擊」為狀況想定，藉此檢測各單位在面對高壓力危安事件時的橫向聯繫與實質應變作為；因應大台北生活圈需求，以跨雙北市重大危安事件為情境，驗證雙北聯防合作機制，設定歹徒利用捷運路網，於新北市及台北市車站無差別攻擊，採實地、實景方式真實演示各單位處置能力。

消防局指出，驗證項目除橫向通報、大量傷病患處置、「災防告警細胞廣播訊息（CBS）」發送、緊急交通疏運及轉運民眾、慰問機制與刑事偵辦外，更將捷運大腦「行控中心」納入核心，確保面對重大災害時的調度及應變能力。

