收網友惡毒詛咒留言 黃瑄無奈：這次真的走心了

黃瑄拍攝八點檔十多年經驗，坦言難得對觀眾留言走心。（圖／台視）

《寶島西米樂 守護》新單元今(2日)登場，黃瑄飾演的西服店老闆娘「曉蘭」為了留住西服店，執意拆散中和、春燕CP，強勢促成中和與自己女兒海珍的婚事，讓不少觀眾氣炸，甚至有失控出現「詛咒式攻擊」留言，讓拍了十多年八點檔的黃瑄也首度坦言：「這次真的走心了。」

黃瑄（右）劇中拆散何宜珊（左一）和盧彥澤（左二）因此被罵翻。（圖／台視）

黃瑄透露自己原本很少細看留言，沒想到一點開就像「打開潘朵拉的盒子」負面情緒瞬間湧出。她一開始看到留言還會想替角色解釋：「其實曉蘭每一個選擇都是有脈絡的，如果從頭一路看下來，就會懂她為什麼會變成今天這個樣子。」但後來也無奈笑說：「想想還是算了，認真就輸了。」更誇張的是，黃瑄甚至還曾遇到網友氣到留言詛咒她「賺這麼多錢也沒命花」，讓她一時忍不住親自回嗆「已經開始花了不少」，結果竟遭對方立刻封鎖，讓她事後想起來也是好氣又好笑。

黃瑄認為，或許正因為劇情設定貼近人生，角色的轉變太像真實存在的人，觀眾才會不自覺將情緒投射得更深、更重，她笑說：「反而那些太離奇的反派，大家看完就笑笑過去。」對於外界的不滿聲浪，黃瑄也逐漸調整心態，告訴自己不要再一一去看，也感謝仍有不少觀眾私訊替她加油，給了她繼續投入角色的力量。

