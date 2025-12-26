收緊兩岸關係 邁向緊急狀態？

（圖／本報系資料照）

行政院院會26日通過《兩岸人民關係條例》修正草案，將包括立法委員在內的民選公職人員與公務人員赴大陸納入管制規範，聲稱可「防範中共統戰滲透，提升民主防衛」。此舉無非是近來民進黨政府「國安修法」的延長線，「鼓吹武統」、「消滅主權」等言論，在民進黨官員眼中，都不屬於鄭南榕主張的「百分之百言論自由」，需要以法律的形式加以鎮壓。

為了配合修法造勢，先有陸配被驅逐出境，再有陸配參政權硬生生遭到剝奪，接著則是綠媒獨家爆料國民黨立委赴對岸「領旨」，以及批判退將在大陸參加抗戰史研討會。一系列的新聞事件，看似草木皆兵，實則乃賴政府為了收緊兩岸關係，限制人民行動、言論與思想等「類戒嚴」所紮起的稻草人，讓社會瀰漫風聲鶴唳的氛圍，合理化、正當化其民主倒退、戒嚴復辟的作法，無不印證韓國前總統尹錫悅確實是民進黨人有意效法的對象。

廣告 廣告

行政院把管制之手伸進立法院，想必該修正草案將引起政治上新一輪的腥風血雨，先不論其能否在立法院通過，其暴露出來的終究是賴政府的威權心理。賴清德在競選總統期間，曾稱《中華民國憲法》是災難；其上任之後，則直接視憲法於無物。透過大罷免、不副署、違法「復活」憲法法庭等惡質手段，企圖架空代表民意的立法院；甚至連憲法法條都搞不清楚，鬧了大笑話。

賴政府一步步的擴權獨大，讓人不禁想起納粹德國的歷史教訓。原本僅獲得三分之一選票的納粹黨，靠著暴力與詐欺的手段扭曲組閣程序，接著利用《威瑪憲法》中的「緊急狀態條款」，剝奪公民基本自由，從而掌握了超越憲法的絕對權力。

如今賴政府的國安與涉陸修法內容，難道不就是實質凌駕憲法嗎？先前內政部依《國籍法》對陸配參政權的詮釋，即已踐踏了作為特別法的《兩岸條例》。眼下對於往來兩岸、倡議統一的限制，更是違背《憲法增修條文》中「為因應國家統一」之前提，還將明文規定的「大陸地區」，界定為「境外敵對勢力」，乃至「敵國」。

但賴政府把巷戰、城鎮戰列為漢光演習項目，總統本人直接表態對岸2027年「完成武統準備」，這些說詞是不是「鼓吹戰爭」與「武統」的言論？

一手國安修法，另一手營造在野黨立委、退將「賣台」的形象，執政黨恐怕正在藉由渲染「中國威脅」，製造台灣有「緊急狀態」危機的假象，為總統動用「緊急狀態條款」鋪路。兩岸真的到了「緊急狀態」嗎？機場大陸航班幾乎班班客滿，或許已給了答案。由此來看行政院修法，不過是在內部找敵人，為當政者獨攬大權找理由罷了。（作者為資深媒體人）