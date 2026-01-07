收緊國安法被批箝制言論 陸委會反嗆：主張消滅台灣能容忍？

面對在野陣營質疑院版修法箝制言論自由；梁文傑反問：如果在網路上主張打台灣、把台灣消滅掉，大家還能容忍嗎？（圖：陸委會Youtube頻道）

立法院內政委員會今天（7日）審查「國家安全法修正草案」，其中院版草案增訂「鼓吹戰爭言論最高可行政裁罰一百萬元」，遭在野立委質疑箝制言論自由；不過陸委會反問：如果在網路上主張打台灣、把台灣消滅掉，大家還能容忍嗎？（張柏仲報導）

面對在野黨狠批民進黨「打著國安之名、行網路戒嚴之實」，根本就是打壓人民言論自由，陸委會副主委兼發言人梁文傑反問：如果個人在網路上說「我要去你家搶劫、要去放火」，這在我們法律上會被禁止；如果說個人在網路上說「我希望誰誰誰能夠過來打台灣，把台灣消滅掉」，梁文傑反問：大家覺得這可以容忍嗎？強調這部分不能雙重標準。

廣告 廣告

至於內政部次長馬士元則表示，只要是用武力或支持鼓吹用武力或戰爭來加諸於台灣，這都是我們在本次國安法修法的一個主要的範圍；至於判定的基準，內政部會和包括陸委會、法務部等單位，並參考國際上對於這類言論過去的經驗、還有國際公約的規定來作判定。馬士元說這不是「刑事處分」、而是屬於「行政處分」，「行政處分」基本上是可以請求救濟的。

至於民進黨立委林宜瑾一度提案把「兩岸人民關係條例」、改名為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，引發「兩國論」爭議，梁文傑則說「兩岸人民關係條例」是很重要的法律，任何修法都得取得社會共識；站在陸委會的立場，任何修正都必須先經過社會討論。