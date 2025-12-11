收緊特定公務員赴陸探親 陸委會：社會不太能接受去看表妹

陸委會副主委梁文傑對於內政部收緊特定公務員赴陸探親表示，若去探視表妹「社會上好像也會覺得不太能接受」。（記者廖士鋒／攝影）

內政部最近預告修改「台灣地區公務員及特定身分人員進入大陸地區許可辦法」，將特定公務員申請赴陸探親、探病或奔喪親屬之親等，由「四親等內」收緊為「三親等內」，陸委會11日對此解釋說，社會不太能接受去大陸探視表妹。

內政部12月8日公告預告修正「台灣地區公務員及特定身分人員進入大陸地區許可辦法」第6條、第7條、第10條條文，當中針對台灣地區特定身分公務員（政務人員、縣市長、涉及國安機密、國家關鍵技術業務人員等）申請赴陸探親、探病或奔喪親屬之親等，由「四親等內」收緊為「三親等內」。

陸委會副主委梁文傑11日在記者會上回應媒體詢問時表示，這樣的規定已二、三十年跑不掉。規範台灣地區公務員進入大陸地區，那其中有1條是如果在大陸地區有四等親的話，可以去探親，在兩岸剛開放的時候，有不少的公務員可能原來就是從大陸遷移過來的，有不少的親戚朋友就在大陸，所以四等親這樣的（情況）是很多的。

他解釋說，「四等是什麼意思？表哥、表妹我們叫做四等親」，但是經過這麼多年下來，政府發現有一些公務員濫用濫用「四等親」，他旋即表示，「而且老實講，以一般社會通念來講，譬如說我是受管制的公務人員，然後今天申請我在大陸有一個表妹，要去探親，這個在社會上好像也會覺得不太能接受」，現在把四等親改為三等親，即叔叔、伯伯、阿姨，「這個我們也是經過很多討論，最後做出這樣的決定，我相信也比較符合一般社會的觀感」。

另據內政部的公告，本案係為配合「強化公務員赴陸港澳管理機制」精進措施之重大政策，且相關精進措施自明年1月1日起實施，經主管機關審認有必要，依內政部主管法律或法規命令草案辦理預告作業要點第6點第6款規定，預告期間為7日。

