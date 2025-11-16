收緊！英擬按最嚴「丹麥模式」改革庇護政策 優先援助有貢獻者

2025年9月27日，移民們試圖透過充氣艇從法國北部海岸出發，橫渡英倫海峽前往英國。路透社資料照片



英國內政部週六（11/15）宣布，將啟動現代歷史上最大規模的庇護政策改革，優先援助對經濟和地方社區有貢獻的人士，並考慮簡化遣返程序。其靈感源自被視為歐洲最嚴苛的「丹麥模式」，廣受人權團體批評。

英國工黨政府正逐步收緊移民政策，遏制由法拉吉（Nigel Farage）領導的民粹主義政黨「英國改革黨」（Reform UK）日益高漲的聲勢。該黨主導移民議題議程，迫使工黨採取更強硬立場。

英國內政部聲明指出，改革措施將廢除對特定尋求庇護者提供法定支持的義務，包含住房及每週津貼，將適用於有工作能力卻選擇不工作，以及觸犯法律的尋求庇護者。

內政部表示，這項改革方案不僅參考丹麥模式，更借鑒其他歐洲國家做法，強調英國將全面對標這些標準，部分領域更將超越現有規範。這些國家採行難民身份臨時化、援助附帶條件及要求融入社會的政策。

聲明強調，納稅人資助的援助將優先提供給對經濟和地方社區有貢獻的人士。預計英國內政大臣馬穆德（Shabana Mahmood）將於週一（11/17）進一步說明相關措施細節。

英國內政部表示，這些措施旨在降低英國對非法移民的吸引力，並簡化遣返程序。馬穆德強調，英國向來以接納逃離危險的人士為榮，但「我們的慷慨正吸引非法移民跨越英倫海峽。移民潮的速度與規模正對社區造成巨大壓力。」

路透社指出，民調顯示，移民問題已取代經濟成為英國選民的首要關切。截至今年3月的年度統計中，英國共計受理10萬9343件庇護申請，較前一年增長17%，更較2002年最高峰的10萬3081件高出6%。

英國反移民情緒持續升溫，今夏更有民眾在政府資助的庇護申請者收容旅館外發起抗議。

今年稍早，英國內政部高層官員代表團造訪哥本哈根，研究丹麥的庇護政策。該國僅核發為期兩年的臨時居留許可給移民，到期後必須重新申請，若政府認定申請者原籍國安全，便可將其遣返，且入籍途徑亦遭延長與嚴格化，家庭團聚規定更趨嚴苛。

丹麥嚴苛的移民政策已實施超過10年，據該國內政部稱，此舉使庇護申請量降至40年來最低水準，並成功遣返95%的申請遭拒者。

