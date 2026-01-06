收藏冬日心動瞬間！Horoyoi微醉草莓蘇打全新上市 「巨型微醉草莓蘇打」驚喜登場！

【互傳媒／ 記者 陳家珍／台北報導】冬季草莓季來臨，Horoyoi微醉以全新「草莓蘇打」風味揭開城市心動篇章，以清爽氣泡與柔和草莓香氣作為味覺開場，3%低酒精帶來剛剛好的放鬆餘韻，無論是好友聚會分享近況、與戀人、曖昧對象共享冬日「莓」好時光、或沉浸專屬自己的小確幸時刻，Horoyoi微醉鼓勵每個人自在享受生活，打造專屬的「微醉日常（Horoyoi Moment）」，把心動留給最想停留的瞬間。

▲氣泡與草莓香交織的冬日浪漫碰撞！一口草莓蘇打，開啟冬季最心動的微醉莓好時刻

三得利全球烈酒公司旗下超人氣低酒精飲料品牌 Horoyoi 微醉（ほろよい） 今年冬季推出全新口味「草莓蘇打」，於 12 月 24 日在全台 7-ELEVEn 正式上市，以細緻氣泡勾勒冬日的清爽悸動，酸甜淡雅草莓果香在口中輕柔綻放，伴隨 3% 剛剛好的酒感與層次，帶來恰到好處的放鬆氛圍，彷彿一口飲下冬季飄起的粉色浪漫。

「草莓蘇打」罐身以草莓意象為核心，融入質感草莓紅、跳躍氣泡與彩帶元素，打造濃厚的冬季莓果氛圍，替歲末節慶增添一抹甜而不膩的質感。無論是姊妹間分享近況的溫馨聚會、獨自享受音樂陪伴的 Me Time，或與戀人共享輕奢微醉的冬日浪漫，都能在每一口草莓蘇打的泡沫中捕捉屬於彼此的心動瞬間，感受 Horoyoi微醉 標誌性的「喝了搖曳」輕鬆感受。

▲以曖昧莓關係為靈感，Horoyoi微醉草莓蘇打化身巨型心動訊號，穿梭城市地標降臨華山，用一口酸甜果香，陪伴年輕世代迎接冬季裡最意外卻令人怦然的心動時刻

Horoyoi 微醉同時推薦冬季限定飲法——「草莓蘇打 × 白色沙瓦」莓好特調，將白色沙瓦的清爽基底與草莓香甜完美融合，呈現柔順富層次的「莓好」口感，成為適合任何節慶場景、輕鬆享用的甜蜜選擇。今年冬天，讓 Horoyoi 微醉以「草莓蘇打」陪你迎接每一個悸動時刻，開啟屬於冬季的莓好浪漫。

為迎接「Horoyoi微醉 草莓蘇打」甜蜜上市，Horoyoi 微醉以「曖昧莓關係」為主題，打造專屬冬日的浪漫時刻，讓城市成為告白與心動的最佳舞台。當街頭閃爍的燈光映照戀人微笑，Horoyoi 微醉希望成為年輕人「從曖昧到心動」的陪伴角色，讓每一口果香都像是戀愛的暗示，甜蜜卻帶點微醉酸甜的悸動。

為此本次更搭配超現實 CGI 影片為「草莓蘇打」揭開序幕，巨型草莓蘇打從草莓園地底悸動升起，沿途穿梭台北 101、大巨蛋等知名地標，象徵新年到來的熱烈氛圍與戀愛心跳的加速，最終降臨華山，呼應「冬季裡最意外卻令人怦然心動的時刻」悄然而至。影片不僅呈現震撼視覺，更傳遞「甜蜜上市、心動加乘」的訊息，讓女孩、男孩們能從戀愛告白、節慶約會、城市浪漫等多角度感受曖昧莓關係的酸甜氣氛。Horoyoi 微醉相信，每一個充滿溫度的擁抱、每一次聚會的交換禮物，都是年輕人心中最珍貴的記憶，而「草莓蘇打」的上市，正是為這些時刻增添一抹甜美的記憶，讓愛情故事在冬夜裡悄悄發酵。

Horoyoi 微醉「草莓蘇打」已於 12 月 24 日甜蜜上市，並於全台 7-ELEVEn 獨家販售！同時，全新限定口味「Horoyoi微醉 綜合果汁」也同步登場，於全台7-ELEVEn、家樂福量販、家樂福超市、Mia C’bon、Donki、Lopia等通路販售，為冬季帶來更多選擇。

無論是與好友舉杯慶祝、與戀人共享心動時刻，或在寒冬中獨享一段質感微醉時光(Horoyoi Moment)，Horoyoi 微醉都能以一口酸甜果香開啟「曖昧莓關係」的序章。草莓蘇打的甜美氣息，搭配酸甜的輕鬆感，讓每一次舉杯都像戀愛曖昧的悸動的暗示，為這個冬季增添怦然心動的微醉莓好時刻。(未滿十八歲禁止飲酒)