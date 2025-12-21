收藏插畫家限定對杯！EASY SHOP × 米工聯名新品登場 打造療癒舒適雙滿分

EASY SHOP 暖絨絨家居服-可外穿套裝。（圖/EASY SHOP提供）

（觀傳媒編輯中心）【記者廖妙茜/綜合報導】2025年即將來到尾聲，最值得期待的，不只是派對與煙火，而是回顧那些專屬於自己能感受到「小確幸及被取悅的開心瞬間」。為迎接聖誕節與跨年到來，EASY SHOP攜手插畫家「米工」推出米工 Better mii-Banana Pie經典IN ZERO無鋼圈內衣聯名系列。延續IN ZERO一貫的極簡風格，在肩帶與織帶處設計以莎莎兔躍動愛心、匯聚成象徵幸運的四葉草圖騰，將祝福藏進貼身內著，從穿上的那一刻，讓好運從2025延續至2026緊緊跟隨著你。

米工聯名IN ZERO系列以「溫暖包覆、輕柔舒適、無痕自在」為三大亮點，推出福吉奶茶、星願耀紅、微灰喜遇等質感三色，無論是聖誕節的派對、跨年夜的外出穿搭，或是 12 月專屬的療癒 Me Time，都能以最舒適的方式擁抱自己。此次EASY SHOP與米工聯名除內衣外，同步推出限量「插畫家米工聯名杯」，即日起至2026年1月4日止活動期間，消費滿$2500即贈送1組(數量有限送完為止)；米工手繪療癒獨角獸帶著暖暖的好運氣息，與幸運莎莎兔舉杯Cheers的對杯設計，象徵為新的一年揭開明亮的序幕。

搭配冬季聯名內著，打造「穿上幸運、喝下溫暖」的完整聖誕儀式感；此外EASY SHOP旗下Audrey品牌，也推出成套的暖絨絨家居服，可居家單穿及外出疊穿，最適合年末宅在家享受一個人的狂歡，輕柔舒暖彷彿被溫暖包圍。今年最後倒數時刻，就和EASY SHOP 一起透過節慶氛圍、質感單品與貼心贈禮，陪伴所有女孩以更美好的狀態迎接全新的 2026年。

2025年歲末之際，EASY SHOP與插畫家米工聯名的Banana Pie IN ZERO無重力無鋼圈內衣，是該系列著名的經典款式，為消費者口碑好評的經常回購款。這款以無痕無鋼圈內衣設計穿著舒適零負擔為主要訴求，無痕款式穿衣不易顯痕跡，自然包覆胸部不跑杯，輕柔舒適，穿上能自在一整天。

此次聯名款是在內衣肩帶與下擺織帶加上米工插畫設計，將米工插畫主角莎莎兔一躍進入內衣中，可愛程度足以療癒身心靈；EASY SHOP × 米工 Better mii 聯名開運內衣圖案，描繪了一段溫暖的迎新小旅程。莎莎兔開心地跳躍向前，小流星在身旁劃出柔柔的光，替新的一年點亮滿滿希望。莎莎兔一躍飛起，最後在空氣中綻成一朵幸運草，成為陪伴在身邊的溫柔祝福。願穿上它的女孩，每一天都能被這份甜甜的幸運輕輕擁抱！成套搭配的中腰平口內褲符合大眾身型，舒適無痕、貼合身體減少夾臀、溫柔包覆不刺癢，褲腳無縫貼合不勒肉，材質是具有微光澤感的輕薄絲滑彈性面料，舒適自在讓幸福從內開始。

EASY SHOP旗下Audrey品牌推出成套的「暖絨絨家居服」，可居家單穿及外出疊穿，短版減齡設計與素雅感更顯氣質，直筒版型、可拉長線條修飾臀腿；天絲含羊絨材質親膚柔軟，V領單穿更顯氣質，不論聖誕或跨年，在家就能享受科技帶來的輕柔舒暖感，被舒適與溫暖包圍，絕對是對今年最溫柔的幸福。