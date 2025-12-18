收視急升！韓劇《公益律師》虐寵案直戳淚點：小狗的任務就是愛你





鄭敬淏、蘇珠妍主演的韓劇《公益律師》以公益訴訟專組「Pro Bono」為主軸，透過單元案件形式，描繪殘障人士生存權、單親家庭貧困、醫療倫理與動物保護等社會議題，是一部笑中帶淚，且兼具社會深度與情感療愈的律政劇。開播後短短兩週，收視率漲幅高達80%，話題度與口碑同步攀升，被觀眾譽為年末最大黑馬作品，特別整理「韓劇《公益律師》10大劇情看點」！

韓劇《公益律師》看點推薦1.

法官編劇文宥碩執筆

圖片來源：프로보노

由曾任職法官的編劇文宥碩操刀，他過去作品《惡魔法官》、《漢摩拉比小姐》皆以司法現場為核心，擅長描寫制度與人性的拉扯。本劇再度延續其強項，結合法律專業與社會觀察，將「Pro Bono 公眾利益」精神具體化為案件故事。導演則由《梨泰院CLASS》的金成允執導，整體節奏明快，畫面風格生活化，成功打造出結合法庭戲張力與喜劇諷刺的「公益律政劇」！

韓劇《公益律師》看點推薦2.

公益法律服務

圖片來源：프로보노

廣告 廣告

劇情圍繞「公益法律服務」展開，講述明星法官的「姜大衛」因汽車後備箱驚現12億韓元不明現金，被誣陷收賄而從人生巔峰瞬間跌落。為了重返權力核心，他被迫加入頂級律所內幾乎零收益的公益律師團隊，替弱勢族群提供無償法律協助。在處理一樁樁看似無利可圖的案件過程中，他重新審視自己過去對正義的理解。劇情融合寫實法律案例與人性幽默，呈現制度與現實之間的落差！

韓劇《公益律師》看點推薦3.

鄭敬淏

圖片來源：프로보노

鄭敬淏飾演姜大衛，原本是形象完美、擁有高人氣的「法界網紅」法官，擅長發言、思路敏捷，深受媒體與大眾喜愛。具備優異的法律專業能力與快速的思辨反應的他，深受媒體與大眾喜愛，並因其出色的溝通與協調能力而備受業界肯定。因陷害事件被迫離開司法體系，轉而投入公益法律服務，從最初的功利算計，到逐漸學會理解當事人的痛苦，經歷從傲慢到共情的成長蛻變！

韓劇《公益律師》看點推薦4.

蘇珠妍

圖片來源：프로보노

蘇珠妍飾演朴喜悅，公益訴訟專組「Pro Bono」律師，對法律充滿使命感的實務派律師。她個性溫和卻立場堅定，長期投身於人權與弱勢案件，將協助守法民眾視為責任而非成就。曾涉獵多個領域，最終選擇法律作為實踐理想的工具，也讓她在案件處理上展現高度投入與耐心，以善良與堅持溫暖他人！

韓劇《公益律師》看點推薦5.

配角群陣容

圖片來源：프로보노

圖片來源：프로보노

《瑞草洞》李裕英飾演吳律師事務所代表律師吳貞仁，Pro Bono組成員分別為《浪漫醫生金師傅3》尹那武飾演蔣英實、《我的完美秘書》徐慧原飾演劉蘭熙、《海岸村恰恰恰》姜亨碩飾演黃俊宇，另外還有《淚之女王》金甲洙、《苦盡柑來遇見你》金容俊、《好搭檔》金正英，更找來成東鎰、崔代勳、李玄均、劉宰明等人客串！

韓劇《公益律師》看點推薦6.

虐待寵物案

圖片來源：프로보노

首集即以「虐待寵物案件」開場，替被戴上電擊項圈的狗狗爭取權益，直接點出「寵物在法律上仍屬財產」的殘酷現實。劇中一句「小狗只懂得愛你，卻不懂什麼叫被懲罰」引發大量討論，也讓觀眾正視現行制度對動物保護的不足。案件不僅呈現法庭攻防，更聚焦人類對權力與控制的濫用，透過溫和卻直指核心的敘事方式，成功開啟全劇關於弱勢權益的主題，也成為不少觀眾淚點來源！

韓劇《公益律師》看點推薦7.

殘疾兒童訴神案

圖片來源：프로보노

先天癱瘓男孩控告醫院未告知胎兒殘疾，剝奪母親選擇權。孩子在法庭上說出「寧可從未出生」，直擊人心。雖然法官援引憲法強調生命的神聖與平等，卻無法回應現實中長期照護與社會支持的缺位。當孩子哭喊「沒有我，媽媽才能幸福」，劇情揭露的不只是醫療責任，更是福利制度的結構性問題。該集播出後引發大量討論，被觀眾評為最沉重也最難忘的一集！

韓劇《公益律師》看點推薦8.

聽障家庭真相

圖片來源：프로보노

女主角朴喜悅看似樂觀開朗，實際上成長於「聽障家庭」，是麵包店的女兒，日常以手語與父母溝通。劇中細膩呈現她在不同世界之間切換的生活狀態。姜大衛曾因無心的偏見言論傷害她，事後才意識到自身無知，成為角色反省的重要契機。這條支線不僅補足人物背景，也讓觀眾理解「弱勢」並非單一身份，而是可能存在於任何看似平凡的生活之中。

韓劇《公益律師》看點推薦9.

鄭敬淏顛覆性演技

圖片來源：프로보노

鄭敬淏在本劇中展現不同以往的表演層次，從意氣風發的明星法官，到無償服務的公益律師，轉變過程自然且具說服力。他大量運用肢體喜劇與細微表情，像是被狗撲倒的狼狽、在法庭上強裝鎮定的眼神閃爍，或目睹母子相擁時克制的淚光，都讓角色更加立體。這種不過度煽情、卻能累積情緒的表演方式，獲得觀眾高度評價，被贊「為角色而生的演員」！

韓劇《公益律師》看點推薦10.

收視率爆發式增長

圖片來源：프로보노

《公益律師》收視表現亮眼，從首集4.451%一路攀升至第4集8.032%，漲幅高達80%。社群平台討論熱度同步爆發，單日熱搜榜前五名中占據三席，包括「鄭敬淏給狗道歉」、「出生是損害嗎」、「公益律師母子哭戲」等關鍵詞，成為年度話題場面。劇集於Netflix全球同步上線後，也在亞洲區熱度榜名列前三！

韓劇《公益律師》全劇共12集，已於12月6日於Netflix同步開播。透過一樁樁公益訴訟案件，從虐待寵物、殘疾權益到家庭結構，劇情持續直擊社會痛點，也讓觀眾在流淚之餘，重新思考「正義」在現實中的重量與代價！

【本文由造咖流行媒體提供，未經授權，請勿轉載！】

更多造咖報導

韓劇超圈粉男二10選《親愛的X》金度勳讓人心疼，「他」獲全網認證超迷人

甜到臉紅又笑到顴骨痠「10部愛情喜劇」韓劇，這兩部高分冷門黑馬，戀愛腦輕鬆追！