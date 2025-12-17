收視稱冠 白冰冰率班底放鬆充電

記者戴淑芳／台北報導

民視《超級冰冰Show》蟬聯收視冠軍，白冰冰趁著空檔帶著班底台一線阿玟、東諺、陳思瑋、蔡亞露、胡子萱到苗栗一日遊，放鬆一下心情，繼續迎接每一集的挑戰。

白冰冰也在Youtube頻道《誠懇逗陣》分享苗栗一日遊行程，第一站是目前正在試營運的明德水庫水陸空遊憩區，白冰冰一行人首先搭遊湖船開啟山水之旅，登上海棠島後，喝著擂茶，欣賞客家擂茶舞蹈，別有一番風味。白冰冰玩了水上自行車，還跟大夥連成一線比愛心拍照，上岸後直呼：「好好玩！」

隨後第2站來到入園免門票的竹南啤酒廠，不但有啤酒發酵的彩繪裝置藝術，還有老煙囪改造而成18天生啤酒裝置藝術，並可以參觀啤酒文物館，白冰冰邊逛邊買，滿載而歸。

第3站來到位於苗栗大湖的巧克力雲莊，白冰冰、蔡亞露、胡子萱整個少女心大噴發，品嚐著巧克力和草莓製成的甜點，3人還在鎮園之寶象腿樹前搞笑拍照，並決定下次要來規畫2天1夜的行程。