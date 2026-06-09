收訊息「可跟我老婆發生關係」！新北男火速赴約 結局令人傻眼

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警方查扣林男所持有的BB槍。（圖／翻攝畫面）





新北市一名尹姓男子，平時常透過社群軟體與林姓男子討論兩性話題，日前深夜，突然收到林男傳訊邀請「可以跟我老婆發生性關係」，尹男看完訊息不覺得奇怪，反而是根據訊息地址，跑到對方位於永和的住處按門鈴，而喝得酩酊大醉的林男卻翻臉不認，否認有提出邀請，雙方為此爆發激烈口角，林男更氣得掏出BB槍指向尹男，嚇得尹男逃往得和所報案，警方獲報到場，在林男身上查扣BB槍，詢後將他依恐嚇、誹謗等罪嫌偵辦。

據了解，55歲尹姓男子時常在俗稱「飛機」的社群平台Telegram上，與已婚的41歲林姓男子討論兩性話題；而上週五（5日）深夜11時許，林男突然傳來訊息邀約「若現在來我家，可以跟我老婆發生性關係」，並留下永和區的住址。

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尹男看到這種特殊邀請，非但不覺得奇怪，反而從新莊火速驅車前往要一探究竟，未料，喝醉酒的林男應門時，卻翻臉不認人，全盤否認曾傳過相關的訊息，雙方越吵越兇，林男更掏槍指向尹男。

尹男見對方有槍，嚇得連忙跑到永和分局得和派出所求救，永和警方迅速趕往現場逮捕林男，並查扣他所持的槍械，經檢視後確認是BB槍，另由於尹男不滿對方在Telegram中有傳訊誹謗他，因此警方詢後將林男依恐嚇、誹謗等罪嫌移請新北地檢署偵辦。

警方查扣林男所持有的BB槍。（圖／翻攝畫面）

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