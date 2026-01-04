收費員遭毆 宜縣府挨批無預防機制

宜蘭市57歲蔡姓女收費員因停車時間認定與33歲民眾林姓男子發生爭執，林男徒手攻擊造成蔡女頭部及手部受傷。（吳佩蓉攝）

宜蘭市57歲蔡姓女收費員因停車時間認定與33歲民眾林姓男子發生爭執，林男甚至徒手攻擊蔡女，造成蔡頭部及手部受傷，警方獲報到場，當場依現行犯逮捕林男，依妨害公務、傷害及恐嚇等罪嫌移送偵辦。外界質疑縣府除譴責暴力，毫無建立完善預防機制，第一線人員成了承受民眾情緒的「緩衝墊」。

據了解，蔡女前天晚上6時許於宜蘭市中山路三段沿路開立路邊停車繳費單，在對1輛自小客車開停車收費單時，坐於副駕駛座的林男認為車輛未停超過15分鐘應該免費，但蔡女仍開立收費單，林男頓時情緒失控。

廣告 廣告

過程中，林男憤而下車，徒手朝蔡女攻擊，造成蔡頭部及手部挫傷，蔡女當場倒地，場面相當驚險，案發經路人見狀報警，轄區警員趕抵立即將林男依現行犯逮捕帶回偵辦。

蔡女隨後前往醫院就醫，經診斷為輕微腦震盪及肢體挫傷，經治療後已返家休養。警方表示，全案將依妨害公務、傷害及恐嚇等罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦。

縣府交通處長黃志良表示，不捨收費員在寒風刺骨、細雨濛濛的夜晚，敬業認真依法執行公務，卻在毫無防備下遭暴力對待，縣府予以最嚴厲譴責，並全力支持檢警依法嚴辦，呼籲民眾理性面對公共事務，避免類似事件再度發生。

不過，攻擊事件再度引發外界質疑縣府現行路邊停車收費制度、基層人員安全保障。曾在宜蘭市擔任收費員的黃小姐說，路邊停車收費員多半採單人執勤，工作時段橫跨夜間與交通繁忙路段，面對停車糾紛時往往缺乏即時支援與防護設備，讓第一線人員幾乎成為承受民眾情緒的「緩衝墊」。

黃小姐也質疑縣府除事後譴責暴力外，根本沒有建立完善預防機制，包括明確衝突應變SOP、防護或求助設備，以及事後法律與心理支持配套，當基層人員依法執行公務卻需獨自面對人身風險，相關制度是否足以保障安全，仍待縣府進一步具體檢討。