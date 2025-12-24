收賄當廠商靠山？立委鄭天財施壓部會喬事 檢酸「根本有給職顧問」求重刑

立委鄭天財遭起訴求刑。

國民黨立委鄭天財透過國會辦公室執行長張騰龍牽線，收取9家綠能、工業等企業賄款，鄭天財收錢後再以職權之便施壓公務機關，台北地檢署24日偵結，依《貪污治罪條例》、洗錢等罪起訴鄭天財、張騰龍，行賄廠商8人則獲緩起訴2年，但須繳付70萬至200萬不等罰金。

檢調查出，鄭天財自2020年12月起，陸續透過白手套張文龍認識鑫城公司江俊昇、盛隆建設公司林言峰、商越金屬公司林勇全、環球車輛公司吳有世、賀騰公司羅絜騫、亞鋒建設公司鄭詩雋、洧豪公司陳洧豪、祥雲公司李承峰等人，這些廠商再以贊助豐年祭活動為名義，現金或轉帳給張騰龍，定期給付1至10萬元不等賄款，雙方形成長期供養關係，行賄者除了可以掛名辦公室特助，以利對外推展公司業務外，還可以請鄭天財、張騰龍利用職權之便和公家機關「喬事情」。

檢調發現，鄭天財收賄的套路皆為，先向綠能、建設公司廠商收取賄款後，再以國會辦公室名義發開會通知給相關公務機關，讓這些廠商可以加速通過審核等，被施壓的公務機關包括內政部、自來水公司、金管會、財政部、關務署等等。

檢察官認為，鄭天財透過張騰龍居間收賄長達3、4年之久，金額高達724萬元，除授與各廠商「立法委員鄭天財特助」的頭銜助長歪風外，且對於各廠商提出大小要求照單全收，第一時間即提供職務上協助，幾近擔任特定人的有給職顧問而公器私用，對我國民主法治憲政體制根基戕害甚大，建請法院判處應執行有期徒刑10年以上之刑。

白手套張騰龍部分，因他供承大部分客觀事實，僅爭執部分行賄款項、主觀犯意及適用法條，倘其於日後審判程序能坦認所有犯行及繳回全部犯罪所得，節省司法資源，建請法院量處適當之刑，以昭懲戒。兩人的犯罪所得均建請法院宣告沒收。



