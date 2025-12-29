收賄護航違建廠房緩拆 前議員陳科名再因貪污判刑10年8月定讞 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

因收賄護航違建廠房緩拆被判刑7年半定讞，目前入監服刑中的前新北議員陳科名，再被查獲收受廠商1307萬餘元，為廠商快速取得相關建築執照，一、二審都被判刑10年8月、褫奪公權5年；最高法院日前駁回上訴，全案定讞。

陳科名自95年間起擔任新北市議會議員，並自108年1月起至109年1月止，擔任市議會第三審查委員會之召集人；土方清運及玄關門製造的蔡姓業者，認為陳科名具有議員身分，對於公司營運及業務招攬有所助益，即於100年、101年間邀約入股。

陳科名應允投資並借其不知情的妻子名義及隱名投資方式持有蔡某2家公司各15％、20%，隱名投資部分登記在蔡某名下，並與蔡某協議，凡因其所牟得建築業者發包工程，即可獲取一定比例金額之業務獎金（即佣金）。陳科名欲獲取佣金，遂以議員身分為建築業者欲快速取得相關建築執照之需求提供服務，再藉以換取建築業者發包工程予蔡某2家公司做為對價。

此外，陳科名單獨或與蔡某合作，接受7家建設、營造公司請託，利用其議員或召集人身分，向工務局、城鄉局所屬審照核發單位人員表示關切、催辦進度，以 加速相關執照核發期程，再向這些建商要求將建案下包土方清運工程、連續壁泥漿清運工程或玄關門工程，交由其指定之廠商承包，作為其提供服務的代價，藉此收受合計新台幣1307萬2700元「賄賂及不正利益」。

