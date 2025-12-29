收賄1307萬元！前新北議員陳科名涉貪 最高院駁上訴、判10年8月定讞

記者林盈君／台北報導

前新北議員陳科名，過去因收賄業者20萬元，私下協助違建緩拆，遭判刑7年10月定讞，已入監服刑。但檢調持續查出，陳科名又涉嫌協助多家建商，向新北市政府工務局施壓、加快取得建照，藉此換取實質掌控公司，取得建商清運土方等工程利益及活動經費贊助，共收賄達1307萬元，一二審重判10年8月，案件上訴最高院，今（29日）駁回定讞，其刑期會再增加。

前新北議員陳科名因受賄遭判刑定讞。（圖／翻攝自陳科名臉書）

據了解，陳科名被控自2017年起，受多家建商、營造商請託，涉嫌利用議員權勢向新北市工務局施壓，要求優先處理特定建商的建照審核，讓建商申請的建照可迅速在一周左右獲得核發。建商取得建照後，陳科名旗下工程公司，便可以高價承攬建案相關工程，藉此取得工程費用作為對價收賄，金額達1307萬元。一、二審均重判10年8月、褫奪公權5年。案件上訴最高法院，29日駁回定讞。

前新北議員陳科名因受賄遭判刑定讞。（圖／資料照）

