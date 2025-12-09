收賄48.8億！中國華融國際前總經理白天輝遭「判死刑」今執行

白天輝長期任職於中國華融國際及其關聯機構，與華融公司原董事長賴小民關係密切。圖／翻攝自百度百科

中國華融成立於1999年，當時與中國長城、中國東方和中國信達並稱為四大AMC，為中國資產規模最大的不良資產處置機構。白天輝長期任職於中國華融國際及其關聯機構，與華融公司原董事長賴小民關係密切，被認定為賴小民多項違法行為的重要協助者，而他也因收賄11.08億人民幣（約新台幣48.8億）被法院判處死刑，並於今（9）日執刑。

根據陸媒報導，白天輝曾在中央紀委國家監委反腐專題片《國家監察》中出鏡，披露賴小民在追求短期業績下推動高風險項目、將大量業務直接交由親友操作的亂象。

法院查明，2014年至2018年間，白天輝先後在華融（香港）國際控股有限公司及中國華融國際控股有限公司擔任多項要職，包括投資銀行部董事總經理、資本運營總監、副總經理及總經理等。

而白天輝利用職務便利，為相關單位在項目收購與企業融資等事項上謀取利益，非法收受財物折合人民幣11.08億餘元（約新台幣48.8億），數額特別巨大、情節特別嚴重，社會影響特別惡劣，被法院認定符合「四個特別」的死刑適用標準。

2019年1月白天輝被天津市人民檢察院第二分院依法逮捕，2024年5月28日天津市第二中級人民法院一審以受賄罪判處其死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。白天輝不服判決提起上訴。2025年2月24日，天津市高級人民法院經開庭審理後裁定駁回上訴，維持原判，並依法報請最高人民法院核准。

最高人民法院經覆核後確認原審事實清楚、證據確實充分，裁判適用法律正確，最終批准死刑判決。12月9日上午，天津市第二中級人民法院依法對白天輝執行死刑。



