收賄500萬判刑12年 前調查官郭詩晃今入獄吐4句真言

前台北市調處松山站調查專員郭詩晃，在2016年偵辦潤寅集團詐貸472億元案件時，涉嫌收受500萬元賄賂並「吃案」。經調查後，郭詩晃被依貪污罪重判12年有期徒刑，並褫奪公權6年。最高法院日前駁回其上訴，全案定讞。台北地檢署執行科今日（12/23）上午傳喚郭詩晃報到服刑，對於這個結果，郭詩晃表示「尊重司法、很無奈、很難過、謝謝。」

理了一個大光頭的郭詩晃，今日一早就抵達台北地檢署執行科，但他沒有先報到，而是與一同陪同他前來的家屬走去附近的桃源街，應該是一起享用自由之身的一餐，大約在10點左右才到北檢辦理報到，由於他之前曾召開記者會強調自己被冤枉，今日記者再問他是否仍覺得自己被冤枉時，他則無奈的表示「尊重司法」。

郭詩晃前為松山站資深調查官，專責調查貪瀆及重大經濟犯罪案件。其在調查局期間，曾長達7年調任台北市國稅局監察室，對相關案件偵辦極為熟稔。然而，在2016年承辦潤寅集團涉嫌詐貸案時，郭詩晃卻因不法行為身陷囹圄。

北檢查出，潤寅集團董娘王音之自2008年起指示員工以假名義向銀行詐貸，至2016年累積金額高達472億元。當潤寅案被移送至松山站查辦時，由郭詩晃負責偵辦。然而，王音之透過有富集團總裁洪村騫牽線，向郭詩晃行賄500萬元現金，企圖掩蓋犯罪事實。

洪村騫指示其部屬李世仁與郭詩晃接洽，並在郭母住處附近安排會面。洪村騫將500萬元現金藏於水果盒內，送至郭母住處，並特地叮囑郭詩晃「不要將水果箱送給別人」。事後，王音之以支票償還洪村騫的賄款。

接受賄款後，郭詩晃雖掌握潤寅集團涉嫌冒名匯款及銀行詐騙的跡證，但卻選擇忽視相關線索。2019年初，他更擬具「查無具體不法事證，同意改列資料參考」的函件，將案件降級處理，導致調查進展受阻。

然而，隨著潤寅集團因資金周轉困難而倒閉，其董娘王音之夫婦逃亡海外。隨後，台北地檢署展開深入調查，在潤寅公司文件中發現兩張各250萬元的支票，其支付對象竟為「調查局郭」，進一步揭露郭詩晃涉貪事實。

案件進入司法程序後，郭詩晃始終否認收賄，辯稱自己秉公辦案。然而，法院經審理後認定其辯詞不具可信度。一、二審均依貪污罪判處其有期徒刑12年、褫奪公權6年。最高法院最終駁回上訴，全案定讞。

