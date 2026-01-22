收賴清德春聯！她酸「誰要誰拿走」遭網灌爆：留友看藍委格局

政治中心／游舒婷報導

國民黨立委林倩綺昨日收到總統賴清德發送的春聯，卻拍照放上網路大酸「誰愛誰拿去」，發言馬上引起網友們熱議，她看到網友們的留言也不甘示弱，和網友們隔空互槓。

林倩綺收到賴清德春聯，大酸「誰愛誰拿走」。（圖／取自threads）

國民黨立委林倩綺在Threads上發文，指出自己收到一疊賴總統發的春聯，她馬上把春聯發到網路上，寫下「昨天收到一疊賴總統的春聯，誰愛誰拿去」，最後還加上一句「青鳥留言+1，我多送一張。」

貼文曝光後，馬上引起網友們的討論，網友們清一色認為，身為立委發這種文章，真的是把自己的格局做小，紛紛留言「無論政治立場，對總統印發的春聯說誰愛誰拿去，真的很沒禮貌」、「留言給大家看國民黨立委的格局跟水準」、「你的格局真小」、「政治立場先別談，這種回應很沒教養。」留言處掀起一片罵聲。

然而，面對網友們一面倒的罵聲，林倩綺不以為意，反而火力全開跟網友互槓，有原住民網友留言稱「真的是把自己的格局做小了，跟你同為阿美族覺得有夠丟臉」，林倩綺對這個留言回應稱「那我們還住在同個土地上，你可能要忍一下了！」

林倩綺和網友互嗆。（圖／取自threads）

