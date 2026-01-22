收賴清德春聯！藍委嗆「誰愛誰拿去」遭批沒禮貌 掀藍綠網友大戰

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／台北報導

農曆新年將近，總統賴清德與副總統蕭美琴依例發放春聯，象徵祝福與喜氣。不過國民黨立委林倩綺拿到後，在社群平台公開揶揄稱「誰愛誰拿去」，留言區迅速升溫為政治對立開嗆現場。

林倩綺拿到總統與副總統發放的春聯後，在社群平台公開揶揄稱「誰愛誰拿去」。（圖／翻攝林倩綺Threads）

林倩綺昨（21）日下午在Threads曬出由賴清德、蕭美琴發放的春聯，並發文表示收到一疊賴總統的春聯，「誰愛誰拿去」，甚至補充「青鳥留言+1，我多送一張」。貼文曝光後，獲得約400多人按讚，但留言數突破800則，引發藍綠支持者大戰。

不少網友直指林倩綺「格局太小」、「不符立委身份」，認為她對總統的公開揶揄欠缺尊重，也有人批評「無論政治立場，對總統印發的春聯說誰愛誰拿去，真的很沒禮貌」。

面對批評，林倩綺也沒在怕，反而火力全開回嗆：「愛拿不拿隨便你」、「沒關係，多印也不會給你」、「我們還住在同個土地上，你可能要忍一下了」。

也有支持者在留言區力挺，甚至批評春聯上的「七喜」不吉利，「大過年的，叫人去si」、「這要拿去大廟化掉」、「七喜要配芬達捏」、「我比較想要委員的，不喜歡民進黨任何人」。

