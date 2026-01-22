收購感冒藥躲老屋製毒 屏東2嫌落網

刑事局南部打擊犯罪中心在屏東縣里港鄉與九如鄉查獲製毒工廠，現場查扣安非他命、麻黃鹼與製毒工具。（圖：刑事局南打提供）

刑事局南部打擊犯罪中心經過半年的調查與蒐證，在屏東縣里港鄉和九如鄉，查獲隱藏在老屋裡面的製毒工廠，查扣將近50公斤的二級毒品安非他命和四級毒品麻黃鹼，並逮捕2名製毒主嫌和4名共犯。（溫蘭魁報導）

刑事局南部打擊犯罪中心追查屏東地區收購感冒藥煉製二級毒品安非他命製毒集團，經過半年的調查與蒐證，鎖定製毒工廠的位置後，持搜索票，先在屏東縣里港鄉查獲製造第四級毒品麻黃鹼的工廠，查扣麻黃鹼成品46公斤、製毒工具和原料一批，當場逮捕方姓和鄒姓2名嫌犯，之後再前往九如鄉、也就是嫌犯煉製安非他命的工廠搜索，現場查扣安非他命46公克、麻黃鹼以及製毒工具和原料一批。

第四隊隊長白勝雄表示，2名嫌犯都是在自己的老家製毒，他們先在里港將麻黃鹼煉製到一定程度後，再搬到嫌犯位在九如鄉的老屋後續煉製成安非他命：「里港那個、姓鄒的那個，他是做麻黃鹼，感冒藥提煉成麻黃鹼，然後，鄒再把麻黃鹼拿到九如那邊去做安非他命。」

警方之後又逮捕4名共犯，警方調查，鄒姓和方姓2名嫌犯是向一名製毒老師傅學習製毒技術，不懂的，再上網查，從現場查扣的原料和製毒用的「鈀金」估算，這個集團可以煉製上百公斤的安非他命，數量相當驚人。

