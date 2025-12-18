收購戰還沒完！華納兄弟傳私下談賣CNN 華爾街金主身分曝

2018年10月29日，美國有線電視新聞網（CNN）在喬治亞州亞特蘭大的總部。路透社



華納兄弟探索公司收購大戰愈演愈烈，在公司董事會明確拒絕派拉蒙發起的惡意收購後，英國媒體週四（12/18）披露，紐約對沖基金公司Standard General創辦人金秀一直在就可能的收購或投資，與華納兄弟進行洽談。

《金融時報》引述知情人士透露，至少有一名華納兄弟探索公司（Warner Bros Discovery）的大股東與Standard General接觸，打算出售自家全部或部分有線電視資產，其中包含美國有線電視新聞網（CNN）。

報導稱，目前無法立即確認接觸金秀（Soo Kim，音譯）的股東身分，但金秀是一位經驗豐富的債權交易專家，或可為CNN、美食頻道（Food Network）和探索頻道（Discovery Channel）等有線電視業務注入信心和資金。

50歲的金秀曾於2024年從美國總統川普（Donald Trump）手中拿下位於紐約布朗克斯（Bronx）區的費里角（Ferry Point）高爾夫球場管理合約，並向川普集團支付了數千萬美元。

華納兄弟此前分別收到影音串流平台Netflix（網飛）與派拉蒙日舞集團（Paramount Skydance）提出的收購方案，最終公司董事會接受Netflix的提案，並於週三拒絕派拉蒙1084億美元的「敵意收購」案。

川普先前曾表示，CNN應作為母公司華納兄弟探索公司交易的一部分出售，或另行處置。

