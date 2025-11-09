收購東森電視爆內線 律師夫婦爽賺133萬被判刑

律師林則奘與妻子袁梅珍獲東森電視易主內線消息，提前買賣股票套利133萬餘元，遭依違反證交法判刑。鏡週刊

茂德集團8年前入主東森電視，沒想到幕後處理收購案的律師夫妻竟暗中撈錢！律師林則奘與妻子袁梅珍，在收購重大消息曝光前，提前用自家帳戶狂買東森股票，短短兩波操作就狠撈133萬餘元，遭檢方依《證交法》起訴。台北地院審理後認定2人明顯內線交易，昨判林男3年6月、袁女3年2月徒刑，全案可上訴。

根據判決，2017年茂德集團計畫收購東森電視股權，重大訊息確立時間是當年9月6日，重訊則於11月2日晚上才正式發布。這段期間屬於內部人禁止交易期間。

檢方查出，林則奘明知內情，卻在9月6日至13日間，利用妻子的帳戶，以每股約8.81元買進1450張東森國際股票。之後他參與併購會議，得知雙方對價格有歧見，立刻指示妻子出清持股，先賺進68萬餘元。

不久後，10月中林男又接獲重啟談判指示，再度將消息透露給妻子。袁女隨即於10月13日至27日期間，以均價8.8元買進1816張東森股票，再賺65萬餘元。兩波操作合計不法獲利約133萬元。

審理時，林、袁夫妻死不認罪，堅稱只是受「張高祥」委託協助收購，後來對方臨時改變心意，不知有任何內線情資。

但法官不採信，痛批林則奘身為執業律師，「受過高等教育、本應恪守律師倫理」，卻利用職務之便與妻子共犯內線交易，「破壞證券市場公開透明的交易秩序，動搖社會大眾對股市公平性的信任」。此外，2人犯後毫無悔意、態度不佳，因此重判以儆效尤。



