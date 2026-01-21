收購格陵蘭 川普籲歐洲盟友立即談判

美國總統川普21日在達沃斯全球政經領袖面前重申他取得格陵蘭決心，川普呼籲與歐洲盟友展開「立即談判」，商討美國收購格陵蘭島事宜，他同時批評丹麥「不知感恩」，因為二戰時美國曾保護丹麥，但是他也首度表態，「不會動用武力」奪取格陵蘭。

川普時隔6年再度出席達沃斯世界經濟論壇，美歐外交博弈重心聚焦於格陵蘭。川普21日雖因為空軍ㄧ號機件問題導致換機，延誤前往瑞士的行程，但仍照原行程致詞。

川普在演說中重申了他對格陵蘭控制權的要求，他主張「除了美國，沒有任何國家或國家集團有能力確保格陵蘭安全。」「每個北約盟友都有義務保衛自己的領土。我們是一個大國，強大的程度甚至超乎人們的理解。」

廣告 廣告

川普隨後批丹麥拒絕放棄對格陵蘭的控制是「不知感恩」，並聲稱丹麥欠美國一份情，因為美國在二戰期間保護了它。川普說，「丹麥僅僅抵抗了6小時後就向德國投降，完全無力保護自己或格陵蘭。因此，美國當時被迫出手，而我們也確實做到了，」並對美國當時允許丹麥保留格陵蘭作為領地的決定，感到惋惜。

川普籲與歐洲盟友展開「立即談判」，商討美國收購格陵蘭可能性，他說：「唯有美國能保護這片廣大土地、這塊巨大的冰原，並對其進行開發與改良，使其對歐洲有利且安全，同時也對我們有利。」川普強調，「這就是為什麼我正尋求立即談判，再次討論美國收購格陵蘭島事宜，正如我們歷史上收購過許多其他領土一樣，許多歐洲國家也如此。」

川普還主張，由美國控制格陵蘭島，將能強化北約（NATO）聯盟。「這不會對北約構成威脅，反而會大大提升整個北約聯盟的安全，」他認為美國一直受到北約「非常不公平的對待」。

不過，川普同時也發表至今最明確表態，排除動用武力奪取格陵蘭。川普表示，他不會動用武力來獲取格陵蘭島，「除非我決定動用超強大的實力與武力，到時我們將所向披靡。」

川普表示，「這大概是我發表過最重要的聲明，因為人們以為我會動武。我不需要動武，我不想動武，我也不會動武。」隨後，川普重申他構想的是美對格陵蘭擁有「完全所有權」，他說，「我們要求的只是得到格陵蘭，包括其權利名義與所有權，因為擁有所有權才能防衛它」，「你無法在租賃的基礎上防衛。」