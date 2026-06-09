收購熊貓下一步…計程車載客？Grab全說了 選台灣「3大理由」曝

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生活中心／賴俊佑報導

東南亞旅遊外送、叫車龍頭Grab先前宣布將以6億美元收購foodpanda在台灣的外送事業，目前公平會仍在審理中，為何選擇台灣作為東南亞以外的第一個拓點，以及是否有機會在台灣發展計程車載客服務，Garb集團今(9)日特地來台灣開記者會，解答各界疑問。

Grab表示，隨著公司營運趨向成熟，在東南亞運作的商業模式也適合外包到其他國際市場，而台灣有3大關鍵特徵，符合這個策略；

1.都市密度高：台灣的都市人口與建築密度非常高，這與 Grab 目前在東南亞所服務的各大城市型態非常相似。

2.數位化普及率高：台灣民眾對於數位科技的接受度極高，日常生活高度依賴手機解決各類需求，這讓外送平台非常容易切入。

3.美食文化興盛：台灣擁有非常強大的飲食文化，且消費者使用線上點餐外送的頻率極高、習慣已非常成熟。

Grab坦言目前專注在收購foodpanda、發展台灣外送事業，沒有拓展其他服務。（圖／記者賴俊佑攝影）

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民進黨立委王世堅質疑，Uber持有Grab和foodpanda母公司Delivery Hero股份，進行「借殼式市場整合」，恐壟斷台灣外送市場；對此，Grab強調「Grab 目前在台灣沒有任何業務與足跡」，若併購案通過，在台灣將會是一個全新且獨立的競爭者，「我們會以謙遜的心態來到台灣，首先是聆聽、理解在地需求，我們進駐後，將會為了贏得台灣數百萬用戶的信任與選擇，與市場上的既有業者展開公平但積極的競爭」。

Grab先前已發表過聲明，這次特地飛來台灣大動作召開記者會說明，是否擔心併購案遭遇阻礙或無法通過？Grab坦言，他們聽到許多台灣的外送夥伴和商家心中有很多疑問與擔憂，「我們認為最好的方式，就是直接來到現場面對面與大家溝通」；Grab是否想載台灣發展計程車載客事業，Grab坦言「目前我們完全沒有其他服務的拓展計畫，百分之百專注在美食外送服務」。

雖然Grab特地來台灣開記者會，不過對於各界關心的7月21日上路的外送專法，以及Uber策略性收購foodpanda德國母公司 Delivery Hero，Grab皆表示不便做出過多評論或猜測。

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