收購foodpanda恐圖資外洩？Grab：委託資安顧問檢視

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東南亞叫車與外送平台龍頭Grab日前宣布，將以6億美元收購foodpanda在台外送事業，目前仍待台灣公平會審查。不過外界質疑，Grab可能涉及圖資外洩及壟斷市場等疑慮。對此，Grab集團營運董事總經理余偉騰9日特地來台召開記者會，強調將遵守台灣法規，並委託台灣獨立資安顧問進行全面檢視。

東南亞叫車與外送平台龍頭Grab。（圖／示意圖／翻攝畫面）

先前台中市外送平台服務產業工會指出，Grab Maps與大陸華為旗下花瓣地圖（Petal Maps）有深度合作，且資料儲存在Alibaba Cloud，恐衍生資安風險，引發外界關注。

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對此，余偉騰表示，Grab是一家獨立公司，期待在台灣市場公平競爭，並提升服務品質，同時將持續與主管機關及工會保持密切溝通，了解外送員需求，維護兼具彈性與收入機會的零工經濟模式。他也強調，為建立台灣社會信任，Grab已聘請本地獨立資安顧問，確保未來在台營運全面符合相關法規與監管要求。

Grab也重申，旗下App資料主要儲存在新加坡，核心雲端服務由Amazon Web Services提供，並未使用阿里雲儲存Grab App數據。此外，Grab指出，與華為Petal Maps的合作僅限東南亞八國市場，並不包含台灣，也未涉及任何用戶資料，因此華為無法透過合作存取台灣地圖資訊。

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