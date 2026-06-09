收購foodpanda Grab提3大在地承諾

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

東南亞叫車與外送平台Grab擬以6億美元收購foodpanda在台灣外送業務，已送公平會申請、審查中；Grab集團營運董事總經理余偉騰9日首度面對媒體，提出「安定收入、安穩賦能、安全第一」三大在地承諾；余偉騰指出，轉換期間將盡力維持foodpanda外送員收入穩定，並透過智慧派單，協助提升外送夥伴工作效率與收入表現。

余偉騰強調，Grab收購foodpanda台灣外送事業，必須取得主管機關核准，並符合其他交割條件才得以完成。

廣告 廣告

為表達深耕台灣市場決心，余偉騰透露，打算要來台灣居住，還要大家推薦好吃的牛肉麵；余偉騰進一步透露，在Grab服務長達11年，過往每開發一個市場，都會搬到當地居住體驗民俗風情，這次也不會例外。

不過，外送產業工會日前提出質疑，認為併購案恐提高市場集中度，並涉及國安風險，呼籲公平會從嚴審查。

余偉騰對主管機關與外送夥伴信心喊話，Grab是以尊重與謙虛的心態進入台灣市場，能理解任何變動都會讓夥伴感到不確定，因此先提出三大承諾、分享Grab信念，若有在台灣市場營運，核心目標是確保外送夥伴能擁有穩定收入、安全地工作，與Grab共同成長。

對消費者來說，由於外送專法將在7月底上路，最關心的是外送平台費用是否跟著其他平台上漲？余偉騰回應，將遵守外送專法的要求，法令還在討論細節而尚未確定，強調會提供大家負擔得起的價格，他說，要把餅做大，以科技提升效率來降低成本。

至截稿為止，公平會代理主委陳志民未接電話，無法取得回應。