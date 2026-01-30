收超逼真「發票中獎通知」被詐騙！ 他3分鐘數萬元飛了：警覺心不夠

歐馬克因誤信「電子發票中獎通知」電子郵件，短短在三分鐘內信用卡遭盜刷數萬元。（示意圖／黃耀徵攝）

統一發票2025年11-12月期中獎號碼近日公布，詐騙集團也趁勢出招。主持人、廣播DJ歐馬克近日在社群平台分享自身遭詐騙經驗，表示因誤信「電子發票中獎通知」電子郵件，短短在三分鐘內信用卡遭盜刷數萬元，提醒民眾務必提高警覺。

歐馬克29日深夜在臉書粉專發文指出，日前在電子信箱中看到一封標示為「電子發票中獎」的郵件，點擊連結後，畫面顯示為「電子發票整合服務平台」，外觀與官方網站相似，因此他未多加查證便輸入帳號密碼。隨後畫面跳轉至「交易及綁卡驗證服務」，要求輸入一次性密碼（OTP）。

廣告 廣告

歐馬克表示，完成OTP驗證後，信用卡隨即遭扣款，金額並非一般測試扣款常見的1元或1美元，而是高達數千瑞典克朗，換算台幣達數萬元。他驚覺有異狀後，立即致電發卡銀行凍結卡片，並通報遭詐騙，後續將前往警局報案。

回顧整起過程，歐馬克坦言，其實過程中曾出現多個「可疑警訊」，包括寄件人網址可疑、假冒網站操作不穩定，甚至在信用卡綁定時，原本四位數OTP無法通過，卻在自行於前方補上「00」後成功驗證，事後回想直呼自己「真的太蠢了」。

歐馬克也提醒民眾，詐騙網站在通過一次驗證後，仍會不斷要求再次認證，若持續操作，恐怕會持續遭連續盜刷。他呼籲民眾，近期正值統一發票開獎時期，容易因一時「腦霧」誤以為自己電子發票中獎，務必再三確認官方管道，切勿隨意點擊不明連結。

歐馬克也感嘆，整起事件發生不到三分鐘，卻讓辛苦賺來的錢瞬間消失，「現在回顧，我有很多可以清醒的時刻，可是警覺心沒有拉起來，只想著要一關一關地過關。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

嘉南羊乳Threads爆代操！小編現身澄清「只有我一個人」 6萬人力挺

捷運禁飲食站內卻有小吃攤 他「神回覆」全場服了：毫無破綻的回應

張美阿嬤農場三姊開撕！ 怒轟「巨嬰弟」：只會情勒老母親