收逼真發票中獎通知 知名主持人3分鐘被詐騙7萬自嘲「腦霧」



近期統一發票公布中獎號碼，許多使用載具的民眾僅需打開郵件、APP就能查詢自己有沒有中獎。沒想到，知名廣播DJ主持人歐馬克近日在臉書發文發文詐騙經驗，指出自己誤信「電子發票中獎通知」，點擊連結後依指示操作，短短3分鐘信用卡即刷了約新台幣7萬元，他也自嘲真的是「一時腦霧」，事後已緊急通報銀行並準備報案，呼籲民眾一定要提高警覺。

信箱收momo購物網發票中獎信 跑出電子發票整合平台

歐馬克發文表示，當時在信箱中收到Momo購物網電子發票中獎的信件，點擊連結後，畫面跳出「電子發票整合服務平台」，他依指示輸入帳密後，馬上進到下一個畫面，所謂的「交易及綁卡驗證服務」，並要求輸入一次性密碼（OTP）。

歐馬克指出，輸入OTP驗證後，信用卡即遭到扣款，才驚覺受騙。發現異常後，歐馬克立即打電話至發卡銀行凍結卡片並通報詐騙，他也表示將於隔天前往警局報案，之後由銀行的詐騙小組接手負責處理。

坦言交易過程有許多疑點

歐馬克回顧過程，坦言期間其實出現過很多個疑點，包括寄件人網址相當可疑、假冒平台在點選「忘記密碼」時網頁當機，以及綁定信用卡時，系統對OTP驗證失敗。他說，當時系統原本無法通過四位數OTP驗證，他卻「自己天才」自行在前方補上兩個0後成功通過，隨後即遭到扣款。

此外，歐馬克指出，民眾若收到扣款簡訊時應特別注意，一般信用卡驗證多為1元或1美元測試性扣款，但此次卻出現瑞典克朗五千多、七千多，「現在回顧我有很多可以清醒的時刻，可是警覺心沒有拉起來，只想著要一關一關地過關」。

歐馬克也特別提醒，近期正值統一發票中獎公布期間，一時腦霧就會以為自己的電子發票中獎了，呼籲大家應謹慎留意、「一切都發生在三分鐘內，幾萬元就這樣不見了」。（責任編輯：卓琦）

