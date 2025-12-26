收銀系統故障！超市佛心喊「購物車內商品全免費」

民眾到賣場採購，但遇到電腦故障無法結帳，賣場當下決定讓客人可以把購物車裡的東西都免費帶回家。（示意圖／Pexels）



美國一群民眾趕在耶誕節前，到賣場採購過節物品，但遇到電腦故障無法結帳，顧客大排長龍，賣場當下決定，讓客人可以把購物車裡的東西都免費帶回家，還特別祝大家佳節愉快。

超市裡，顧客們推著裝的滿滿的購物車準備結帳，沒想到，碰到大排長龍，原來是超市電腦故障，收銀系統完全癱瘓，正當顧客們，在佳節期間，面臨狀況準備發火的同時，聽到店員這麼說。

超市店員：「今天，你購物車裡的一切，我們都將買單，我們希望，都擁有非常快樂的耶誕節。」

大家不敢相信自己的耳朵。這起發生在12月22日上午，德州一間連鎖賣場的事件，把危機變成了轉機，業者說，顧客體驗也是重要服務項目，希望大家節日快樂，對消費者來說，更是體驗到了這特別的耶誕奇蹟。

