收銀行異常交易通知以為被盜刷！ 他急按「取消交易」傻眼：這封郵件才是詐騙

一名網友收到詐團假冒銀行通知「偵測到異常交易」，險些讓信用卡被盜刷。（示意圖／unsplash）

不少民眾遇到刷卡異常通知，第一時間都會緊張處理，但一不小心恐怕反成詐騙目標。近日就有網友分享，他誤信一封「銀行異常交易通知」電子郵件，照步驟輸入電話、卡號等資料後，才驚覺是詐騙訊息，所幸他卡片額度不高，沒有讓信用卡被盜刷。

這名網友在Threads發文表示，他某天收到一封電子郵件，標題寫著「偵測到異常交易通知」，發現是銀行提醒他剛才刷了9830元，但他回想近期並沒有大筆消費，懷疑遭到盜刷，因此直接按下郵件下方的「取消交易」按鈕。

廣告 廣告

原PO提到，他依照指示輸入電話、卡號等資訊，隨即收到簡訊通知「因額度關係無法完成交易」，此時他才驚覺這封郵件才是「真的詐騙」，詐團趁機拿他輸入的卡號資訊盜刷，所幸這張卡的額度不高，才能把這筆消費擋下來。

原PO說，他趕緊聯繫客服，說明剛才那筆消費不是他本人使用，客服表示因卡號資訊被外洩，將會停掉這張卡並會再補發新卡，而他後續回頭查看電子郵件，發現寄件者根本是假帳號，「沒想到會趁著沒有注意的時候，用這種招數騙到人，我真的是傻到不行！」

貼文曝光後，許多鄉民紛紛在底下留言，「這個詐騙宣傳一陣子了！希望傳出去不要再有人受害了」、「銀行不可能有這樣的作業流程，不然我買完商品離開後，直接按取消交易就好了」、「發卡行沒有辦法取消交易，只有商家可以退刷」、「銀行直到地球毀滅，也不會給你消費取消的功能」、「提醒大家，這種詭異的信件收到之後，先拿交易編號去網路上搜尋一下，如果有雷同或一樣，就先跟你的發卡銀行求證，不要執行那封信件的任何指令」。

也有人分享，「我昨天也收到一模一樣的，問一下線上客服確認也是釣魚信件，超傻眼我，卡已經廢棄，還有這種的盜刷」、「我月初收到這封mail，看到前3秒嚇到以為被盜刷，再仔細看那個收件人實在很怪，就上網搜尋先買後付，確認是詐騙就不理他了，主要是它下面我的電話地址都是正確的，讓人容易上當」、「凡事別太相信簡訊、mail通知，保險一點還是打電話問銀行客服確認比較好一點」、「之前也被盲猜到卡號刷了0元，銀行客服很快就電話通知停掉此卡發新卡，銀行也有在幫忙擋盜刷」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

蘆洲蔥油餅夫妻遭亂刀砍死！36歲逆子「正面照」曝光 社會局回應了

重拾甜蜜2／為另一半製造手作浪漫 張翰為林利霏編織「夫妻帽」 胡宇威「人肉蛋糕」超搞笑

蔥油餅伯賣200份餅才夠給零用錢 啃老逆子「嫌太少」狠弒雙親導火線曝光