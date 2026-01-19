收銀行郵件驚見被盜刷 他急按「取消交易」卡號全外洩

詐騙集團假冒銀行名義寄送電子郵件，一名網友收到標示「銀行扣款9830元」的通知，誤以為信用卡遭盜刷，點擊郵件內的「取消交易」按鈕並輸入個資，直到收到「額度不足無法交易」簡訊才驚覺受騙，緊急聯繫銀行客服停卡。

該名網友18日於Threads發文分享受騙經過，他表示近期沒有高額消費，看到郵件通知後擔心信用卡被盜刷，便依照頁面指示輸入電話、卡號等資訊。隨後收到簡訊提示「額度不足無法交易」，他才意識到遭遇詐騙，檢查發件地址後發現並非官方信箱，立即致電銀行客服確認卡號已外洩，並辦理停卡及補發新卡。

貼文曝光後引發討論，許多網友表示曾收過類似詐騙郵件。有網友指出，銀行不可能提供「取消交易」功能，強調發卡行無法取消交易，只有商家可以退刷，「銀行不可能有這樣的作業流程，不然我買完商品離開後，直接按取消交易就好了」、「沒有銀行會主動提供客戶取消交易的服務吧」、「銀行直到地球毀滅也不會給你消費取消的功能」。

針對如何防範此類詐騙，網友們提出建議，認為遇到問題應先打開銀行App或致電客服確認，有人強調凡事別太相信簡訊或電子郵件，保險起見打電話確認。也有網友感謝原PO分享，表示又知道一種詐騙方式，提醒大眾銀行不會這樣操作，消費完成後不可能再按取消交易。

《中天關心您｜詐騙手法日益新，你我務必要小心》

◆反詐騙多方查證專線：165／110

