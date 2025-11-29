「收錢就擺爛」裝修蟑螂橫行 住保會攜4大平台推「住保履約」

裝修蟑螂橫行，住保會攜id SHOW、狸樂聚、絕對完工、夯裝修等4大平台共同推動裝修安全，盼杜絕裝修詐騙。（圖／林榮芳攝）

交屋潮湧現，臉書「裝修」廣告滿天飛，今年下半年，頻繁傳出裝修業者收款後落跑不施工的爛尾工程。住宅消保會聯合id SHOW、狸樂聚、絕對完工、夯裝修等4大平台，宣布導入「住保履約」機制，工程款須存入信託帳戶，按進度分期撥款驗收，讓屋主遠離詐騙風險。

住保會統計，今年1至10月接獲裝修申訴上百件，被騙金額從3萬元到400多萬元不等。以「品榆空間設計」為例，全台超20戶受害，總額破600萬元，從北北基桃到嘉義皆有案例，主嫌林姓夫妻檔近日在台中落網偵辦中。另一案例更為誇張的是，9月新北土城「世界花園」社區也爆出百戶團購裝修遭騙總額超過億元，主嫌同樣被捕，顯示裝修詐案態樣多變。

臉書、IG社群廣告成詐騙溫床，輸入「裝修」關鍵字即推播不絕，社團私訊接案更無背景審查。住保會顧問吳翃毅批評，裝修「假承攬真詐欺」躲法規灰色地帶，數位發展部雖6月重罰Meta臉書1500萬元，但難針對個別裝修廣告開罰，消費者資訊落差嚴重。

新北法制局主任消保官王治宇直言，預售屋買賣有許多法規規定，但裝修相關法規仍有待加強，消費者很多透過網路找裝修，等到發生問題，想投訴也搞不清楚對方的相關背景，更沒有簽訂完整契約，僅憑估價單，很多更是細項都沒寫，只用「一式」帶過，協調到最後，消費者無法一直耗時等待，受不了就勉強和解，條件常常可以用屈辱來形容。

今4大平台紛表態擁抱「住保履約」，絕對完工從報價核驗到三方驗收全把關；狸樂聚推估價系統定施工標準；夯裝修派真人顧問陪談驗收並辦裝修學院；id SHOW靠上百設計師資料庫降風險。吳翃毅強調，此舉扶正派業者、絕「收錢擺爛」，雙贏在望。

