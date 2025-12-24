收錢敲錯房門淪禁臠 印度人妻護理師遭3醉漢輪流性侵整夜

一名護理師分心敲錯門，沒想到卻慘遭囚禁蹂躪。（示意圖，photoAC）

原本只是一趟平凡的找朋友行程，卻成了女護理師揮之不去的噩夢。這名32歲的人妻護理師因經濟吃緊，近日前往旅館找朋友拿錢，沒想到意外敲錯房門，竟被三名醉漢反鎖在房內輪流性侵。

綜合印度媒體報導，印度馬哈拉什特拉邦（Maharashtra）最近傳出一起集體性侵案，一名在私人醫院工作的護理師前往旅館與朋友碰面，在對方房內餐敘後準備離開，她因為邊走邊講電話，沒想到因為一時分心走錯樓層，誤把205號房當成朋友的房間敲門，房內3名正在喝酒狂歡的男子見狀，竟聯手將她強行拖入室內囚禁並輪流施暴，折磨了女子整整一個晚上。

印度三名醉漢強拉敲錯門的女子入門，輪流性侵對方，後遭警方逮捕。（翻攝X@ndtv）

這三名施暴的醉漢甘夏姆．布哈拉爾．拉托德（Ghanshyam Bhaulaal Rathod）、里希克什．圖西拉姆．查萬（Rishikesh Tulsiram Chavan）與基蘭．拉克斯曼．拉托德（Kiran Laxman Rathod），年齡介於25到27歲之間，平日從事放款催收與兼差工作，如今全成了階下囚。他們先佯稱女子的朋友就在裡面將她騙進房內反鎖，逼她喝酒且輪番性侵，被害人直到凌晨才抓到機會死裡逃生，奔向韋丹特納加爾警察局（Vedant Nagar Police Station）報警求助。

警方接獲消息後不敢掉以輕心，隨即成立專案小組，透過調閱監視器與住宿名單，在短短3小時內就將分別躲藏在不同區域的3名嫌犯逮捕歸案。目前受害人已完成驗傷，也完成筆錄製作，警方正持續補強相關證據深入調查。這場悲劇也敲響了公共安全警鐘，警方公開提醒旅宿業者，必須加強客房區域的維安管理，不容許旅館變成犯罪溫床。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

